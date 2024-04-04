Şenol Güneş çalıştırmak istediği takımı açıkladı: 'Meydan okumayı kabul edebilirim'

Yayınlanma: 04.04.2024 - 17:55

Güncelleme: 04.04.2024 - 17:55

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, Güney Kore'de yayın yapan KBS'e açıklamlarda bulundu.

Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştırmak dolayı memnun olacağını belirtirken federasyondan henüz kimsenin kendisiyle iletişime geçmediğini belirtti.

Konuya ilişkin Şenol Güneş, "3 yıl boyunca FC Seoul'ü çalıştırdım. Benim için çok mutlu anılarla doluydu ve kariyerimi Kore'de bitirmek isterim" dedi.

Güneş, Güney Kore Milli Takımı'na ilişkin, "70 yaşın üzerindeyim ve şu ana kadar iyi bir hayat yaşadım. Futbol kariyerimi en iyi şekilde bitirmek isterim. Böyle bir meydan okumayı kabul edebilirim. Böyle bir fırsatı verirlerse benim için bir şans olur" ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE'DE ÇALIŞTI

Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'u çalıştırdı.

Güeş, takımının başında 125 maça çıkarken 1.73 puan ortalaması yakaladı.