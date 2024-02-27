Şenol Güneş'in adı geçiyordu: Güney Kore'ye geçici çözüm!
Türk teknik direktör Şenol Güneş ile anılan Güney Kore Milli Takımı geçici teknik direktörlüğe Sun-Hong Hwang'ın getirildiğini iddia edildi.
Kore televizyonu KBS'in haberine göre Şenol Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek, Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan teklif gelmesi durumunda, deneyimli hocanın bunu kabul edeceğini belirtmişti. Güney Kore, teknik direktörlük koltuğu için geçici çözümü bulduğu iddia edildi.
ŞENOL GÜNEŞ İDDİALARI SONRASI GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR
Sky Sport'ta yer alan habere göre Sun-Hong Hwang, Güney Kore Milli Takımı'nın geçici teknik direktörü oldu.
KORECE ÖĞRENİYOR
KBS'ye yaptığı açıklamada Şenol Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek, Şenol Güneş'in Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği ve kendisine teklif gelmesi durumunda kabul edeceğini söylemiş, deneyimli hocanın Korece eğitimi aldığını da ifade etmişti.
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