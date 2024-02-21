Şenol Güneş'in yardımcısı sürpriz takımı açıkladı: 'Teklif gelirse kabul edecek'

Güney Kore Milli Takımı, Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile yolları ayırmıştı. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek, tecrübeli hocanın teklif gelmesi halinde Güney Kore Milli Takımı'nı yönetmeye sıcak baktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:01
Şenol Güneş'in yardımcısı sürpriz takımı açıkladı: 'Teklif gelirse kabul edecek'
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Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir boşta olan Şenol Güneş'in adı Güney Kore Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için geçiyor.

YARDIMCISI AÇIKLADI

NTV Spor'un Kore televizyonu KBS'den aktardığına göre; Güneş, Güney Kore Milli Takımı teknik direktörlüğüyle ilgileniyor.

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Yaklaşık 20 yıldır Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü olan Şeref Çiçek KBS'e yaptığı açıklamada, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'e teknik direktörlük teklif ederse kabul edecek" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ KORECE ÖĞRENİYOR

Çiçek, tecrübeli teknik direktörün şu anda Korece öğrenmeye odaklandığını belirtti. Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seul takımını çalıştırmıştı.

Güney Kore Milli Takımı'nda Jürgen Klinsmann ile önceki günlerde yollar ayrılmıştı.


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