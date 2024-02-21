Şenol Güneş'in yardımcısı sürpriz takımı açıkladı: 'Teklif gelirse kabul edecek'
Güney Kore Milli Takımı, Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile yolları ayırmıştı. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek, tecrübeli hocanın teklif gelmesi halinde Güney Kore Milli Takımı'nı yönetmeye sıcak baktığını açıkladı.
Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir boşta olan Şenol Güneş'in adı Güney Kore Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için geçiyor.
YARDIMCISI AÇIKLADI
NTV Spor'un Kore televizyonu KBS'den aktardığına göre; Güneş, Güney Kore Milli Takımı teknik direktörlüğüyle ilgileniyor.
Göz Atın
Yaklaşık 20 yıldır Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü olan Şeref Çiçek KBS'e yaptığı açıklamada, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'e teknik direktörlük teklif ederse kabul edecek" ifadelerini kullandı.
ŞENOL GÜNEŞ KORECE ÖĞRENİYOR
Çiçek, tecrübeli teknik direktörün şu anda Korece öğrenmeye odaklandığını belirtti. Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seul takımını çalıştırmıştı.
Güney Kore Milli Takımı'nda Jürgen Klinsmann ile önceki günlerde yollar ayrılmıştı.
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