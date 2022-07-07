Şenol Güneş Erman Toroğlu için konuşma yasağı istedi, Toroğlu ağzını bantladı!

07 Temmuz 2022 Perşembe, 10:18

Eski A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun "Oynadım, Oynattım, Oynat Bakalım" isimli kitabında kendisiyle ilgili yöneltilen "şike" suçlaması sebebiyle Toroğlu'na dava açtı.

Kendisini futbolculuğunda şike yapmakla suçlayan Toroğlu'na karşı dava açan Şenol Güneş, ünlü yorumcu için konuşma sınırlaması talep etti. Toroğlu ise bu duruma tepki vererek ağzını bantladı.

"İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİM"

Şenol Güneş'in konuşma sınırlandırılmasına karşı Erman Toroğlu, ''Yazdığım kitap üzerine Şenol Güneş susmam konusunda yasal tedbir istemiş, bende isteğini yerine getirdim!'' ifadelerini kullandı.

Yazdığım kitap üzerine Şenol Güneş susmam konusunda yasal tedbir istemiş, bende isteğini yerine getirdim! pic.twitter.com/4xElooiOkx — Erman Toroğlu (@ermanrtoroglu) July 6, 2022

NE OLMUŞTU?

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, kitabında Süper Lig'in 1976-1977 sezonundaki Trabzonspor-Zonguldakspor maçında sonucun berabere bitmesi için şike yapıldığını öne sürdü.

Göztepe'nin düştüğü bu maç sonrası Toroğlu, durumun ortaya çıkmasından sonra dağıtılan parayı, Şenol Güneş hariç, diğer herkesin iade ettiğini yazdı. Bunun ardından tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, Toroğlu'nu mahkemeye verdi.

TOROĞLU DAVANIN AYRINTILARINI YAZDI

Sabah yazarı Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in kendine açtığı davanın ayrıntılarını yazdı. Toroğlu, "Bakalım kaç kişi mahkemeye verecek diye bekledim. Önce Şenol Güneş'ten ses geldi. Yalnız istekleri çok enteresan. Benden tazminat talep etmiyor, 3 kuruşluk dava açmış. Halbuki Şenol Güneş parayı çok sever" ifadelerini kullandı.

Güneş'in açtığı davanın ayrıntılarını aktaran Toroğlu, "Kitabım çıkalı 2 ay oluyor… Bakalım kaç kişi mahkemeye verecek diye bekledim. Önce Şenol Güneş'ten ses geldi. Yalnız istekleri çok enteresan. Benden tazminat talep etmiyor, 3 kuruşluk dava açmış. Halbuki Şenol Güneş parayı çok sever. Bunu ben değil bütün Trabzon alemi söyler, çalıştığı eski başkanlar da dahil. Şenol Güneş avukatlarıyla bana bir tebligat yaptı. İlk istekleri kitabın toplattırılması… İkinci istekleri daha da enteresan; kitabın Şenol Güneş bölümünün her yerde konuşulmasının yasaklanması..." diye yazdı.

"Ne ilginç değil mi? Bazı şeyleri yapacaksın sonra da karşı tarafı 'konuşma' diye kilitleyeceksin" diyen Toroğlu, şunları kaydetti:

"Bu tebligatı alır almaz doğru elektrik malzemeleri satan bir dükkana gittim ve fotoğrafta görüldüğü gibi ağzımı bantladım. Bakarsınız Şenol Güneş televizyonlara çıkmamı da engeller… Veya daha üst mahkemelerden benim toplum içinde gezmemi yasaklayabilir. Bekleyelim görelim... Allah'tan bazı şeyleri gözlerimiz görüyor. Ama insanların bir kısmı gözleriyle gördüklerini dilleriyle anlatamıyorlar. Ben anlatan biriyim ne yapabilirim ki!"