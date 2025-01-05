Şenol Güneş: 'İyi bir çıkış yakalamak istiyorduk'

Yayınlanma: 05.01.2025 - 00:04

Güncelleme: 05.01.2025 - 00:04

Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, konuk oldukları Samsunspor'a 2-1 yenildikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Güneş, "Bulunduğumuz pozisyon nedeniyle her maça kazanmak için çıkmamız gerekiyor. Bugün de buraya öyle geldik. İlk yarı boşa geçti. İkinci yarıya iyi başladık, golü de bulduk. Ama 75'teki gol sonrası yine bir dağınıklık oldu. Oyunun tamamına bakınca, topa sahip olma, hücum etme kazanmaya yakın olmamız gerekiyordu ilk yarıya rağmen ama başaramadık. Hatalar yaptık, basit top kayıpları yaptık özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda iyi oynarken yediğimiz gol, kırılganlığı yine ortaya çıkardı. Daha önce olan hadise yine başımıza geldi. İyi bir çıkış yakalamadık istiyorduk, ihtiyacımız vardı ama yapamadık" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ YARI İYİ BAŞLADIK'

Oyuna kötü ve tedirgin başladıklarını ifade eden Güneş, "İlk yarıda top kayıplarımız oldu. Rakibin de bu yapıda oynayacağını bekliyorduk. Savunma anlayışı da durup hızlı kontraya çıkma anlayışı vardı. Bizim 3-4 tane top kaybımızdan bir tanesini golle değerlendirerek öne geçti. İlk yarı defans olarak iyi oynamadık. İkinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk. Oyun da tamamen kontrolümüzdeydi" diye konuştu.

Üstlerine gelmediği anlardan sonra kornerden yedikleri golün Samsunspor'un direncini attırdığını vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ondan sonra oyun yapımız tamamen bozuldu. Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı. Sebebi de top kayıtlarımız, basit hatalarımız, rakibin de bunu kullanması. Üzgünüm çünkü bir çıkışa ihtiyaç vardı. Daha önce de buna benzer maçlarımız oldu. Bunu devam ettirdik bugün. Maalesef kaybettik."