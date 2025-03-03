Şenol Güneş'ten mağlubiyet açıklaması: 'Hayal kırıklığı oldu'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 18:57

Güncelleme: 03.03.2025 - 18:57

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası konuştu.

Şenol Güneş, "Buraya gelirken moral ve güç olarak iyi durumda olduğumuzu biliyorduk. Ligde de sıralama olarak nerelere kadar gidebileceğimizi biliyorduk. Rakibimizin de zor durumda olduğunu biliyorduk. İyi oynamak ve kazanma hırsını göstermek için iyi bir maçtı ama devreye kadar oynamamak için çıkmışız gibi bir görüntü vardı. Kötü bir görüntü vardı. Oynamak istediğimiz futbolun hiçbir görüntüsü yoktu! Konuşacağımız hiçbir şeyi yapmadan devre kapattık" dedi.

"BERABERLİĞE RAZILARDI"

Şenol Güneş, "Rakip beraberliğe razıydı, biz değildik ama mağlup olduk. Futbolun cilvesi diyelim" diyen Şenol Güneş, "Tekrar söylüyorum, ikinci yarıda en azından gol atma isteğimiz vardı. Yine eksiklerimiz vardı. Rakip de iyi niyetli çalışmanın sonunda 3 puan alarak moral buldu. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Hem kalitemizi hem de oyun gücümüzü gösteremedik ve maalesef mağlup olduk" sözlerini sarf etti.