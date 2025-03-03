Şenol Güneş'ten mağlubiyet açıklaması: 'Hayal kırıklığı oldu'
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kaybettikleri Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası konuştu.
Şenol Güneş, "Buraya gelirken moral ve güç olarak iyi durumda olduğumuzu biliyorduk. Ligde de sıralama olarak nerelere kadar gidebileceğimizi biliyorduk. Rakibimizin de zor durumda olduğunu biliyorduk. İyi oynamak ve kazanma hırsını göstermek için iyi bir maçtı ama devreye kadar oynamamak için çıkmışız gibi bir görüntü vardı. Kötü bir görüntü vardı. Oynamak istediğimiz futbolun hiçbir görüntüsü yoktu! Konuşacağımız hiçbir şeyi yapmadan devre kapattık" dedi.
"BERABERLİĞE RAZILARDI"
Şenol Güneş, "Rakip beraberliğe razıydı, biz değildik ama mağlup olduk. Futbolun cilvesi diyelim" diyen Şenol Güneş, "Tekrar söylüyorum, ikinci yarıda en azından gol atma isteğimiz vardı. Yine eksiklerimiz vardı. Rakip de iyi niyetli çalışmanın sonunda 3 puan alarak moral buldu. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Hem kalitemizi hem de oyun gücümüzü gösteremedik ve maalesef mağlup olduk" sözlerini sarf etti.
Spor Haberleri
- Danylo Sikan: 'Deplasmanlarda kendimiz gibi olamıyoruz'
- Arseniy Batagov: 'Son saniyede kaybetmek çok üzücü'
- Recep Uçar'dan penaltı itirafı!
- Şenol Güneş'ten mağlubiyet açıklaması!
- Umut Nayir'den galibiyet açıklaması!
- Deniz Ertaş: 'Oyunumuzu skora yansıtamıyorduk'
- Trabzonspor 1985'ten beri bir ilki yaşadı!
- Düelloda kazanan Gaziantep FK!
- Simeone'den Real Madrid için açıklama!
- Souness'tan Fenerbahçe maçı açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Diploma' soruşturmasında yeni gelişme!
- Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu
- 5 kişi hayatını kaybetti!
- Halk TV burada Yeni Şafak nerede!
- TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!
- ‘Neyin zulmünü yaşatıyorsunuz, neyin derdi var sizde?’
- 'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?'
- 22 yaşındaki genç saman deposunda asılı halde bulundu
- Evinde ölü bulundu: Son paylaşımı 'The End' oldu
- Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray iddiası