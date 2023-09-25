Şenol Güneş'ten Montella yorumu: 'Herkes sevdiği kişinin orada olmasını istiyor'

Yayınlanma: 25.09.2023 - 10:03

Güncelleme: 25.09.2023 - 10:03

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü hakkında açıklama yaptı.

Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Hayırlı olsun. Herkes sevdiği kişinin orada olmasını istiyor. O takım bizim takımımız. 55 senedir konuşuyorum. Futbolun sahipleri daha iyi bildiği için onlardan da fikir bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

TFF'YE ELEŞTİRİ

Ligde ve Avrupa'da yoğun bir müsabaka temposu içinde olduklarının altını çizen Şenol Güneş, maç planlamasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) eleştiride bulundu.

27 Eylül Çarşamba günü Adana Demirspor ile erteleme müsabakası yapacaklarını söyleyen Güneş, şu görüşleri paylaştı:

"Ertelemede bize sordular. İletişim var ve bir sorun yok. Bu maçın daha sonraya tehir edilmesini istedik. Seyahatlere gidip geliyoruz. Belçika'dan sabah 07.00'de geldik. Bu maçı akşam 17.00'de oynuyoruz. Adana'dan Konya'ya gitme planı yaptım. Ancak süre uzun olunca vazgeçtim. TFF nasıl işine geliyorsa öyle karar alıyor. Kararların ne kadar inandırıcı olduğunu kendileri daha iyi bilir. Karara uyacağız ama sağlıklı ve doğru bulmadığımı söylüyorum. İnşallah suç unsuru olarak kabul etmezler. Eşit davranıldığını düşünmüyorum. Geçen sene VAR'ın konuşmalarını ve görüntülerini dışarıya verdiler. Trabzonspor ve Pendikspor maçları için vermediler. Tutarlılık varsa güven olur."