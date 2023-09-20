Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten ilk 11'e neşter!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de değişikliğe gideceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 13:06
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten ilk 11'e neşter!
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Beşiktaş, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından UEFA Konferans Ligi’nde perşembe günü Club Brugge’le deplasmanda oynayacağı maça odaklandı.

İKİ İSİM 11'E DÖNÜYOR

Teknik direktör Şenol Güneş kritik mücadelede ideal 11’ini sahaya sürecek. Trabzonspor karşısında yedek kalan Aboubakar ve Masuaku 11’e dönecek.

Eric Bailly

YENİ TRANSFERLER ŞANS BULACAK

Güneş’in yeni transferlerden stoper Bailly ve orta saha oyuncusu Chamberlain’e de şans tanıyacağı öğrenildi.


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