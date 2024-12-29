Şenol Güneş'ten transfer müjdesi: 'En az 3 oyuncu...'
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 transfer yapmak istediklerini söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Güneş, "Şu anda söylediğim en az 3 oyuncu. Defans, orta sahada, hücumda oynayacak oyuncu. Şu anda bu kesin. Ondan sonra değerlendiririz" dedi.
Deneyimli teknik adam, açıklamalarına, "3 tane mevki ile ilgili söyledim. O 3 mevki için daha önce başkan da açıkladı. 3 mevki için belirli sayıda oyuncular var. Gelmek istemeyenler var, ekonomik olarak yük olan oyuncular var, görüşülenler var. Zaman içerisinde belli olacak. Avrupa'da 1 Ocak'ta başlıyor, biz o transferi yapsak bile 13'üne kadar oynatamıyoruz. Transferde görüşmeler devam ediyor. Bazılarının yüksek rakamları var. Kulübe külfet olmadan transfer yapmak istiyoruz" diye devam etti.
"Aldığımız oyuncular da direkt olsun diye düşünüyoruz. Elimizdeki oyuncular da iyi olursa, rekabet daha da iyi bir konu" diyen Şenol Güneş, taraftarın desteğiyle ilgili, "Genel durum şu, bulunduğumuz yerden taraftar ne kadar üzülüyorsa ben de en az o kadar üzülüyorum. O duyguları birebir yaşıyorum. Bu görüntüyü bir an evvel kırmak istiyoruz. Geldiğimden beri bu kadar sıkıntı olmasına rağmen desteklerini görüyorum. Aklın yolu bir. Destek şahsa olduğu kadar oyunculara ve camiaya da olmalı. Bu durumdan birlikte çıkacağız" ifadelerini kullandı.
"İSİM VERMİYORUM"
Transfer konusunda isim veremeyeceğini söyleyen Şenol Güneş, "1-2 tane oyuncu var, daha önce geldiğimden beri konuştuğumuz, bize katkı ve uyum sağlayabilecek ama isimlerle ilgili bir şey söylemiyorum şu anda" dedi.
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