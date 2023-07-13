Şenol Güneş'ten transfer sözleri: 'İki oyuncunun da kalmasını istiyorum'

Yayınlanma: 13.07.2023 - 14:19

Güncelleme: 13.07.2023 - 14:19

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Şenol Güneş, iki oyuncunun takımda kalmasını istediğini belirterek şunları kaydetti:

"Defansta en güvenilir en yetenekli oyuncu o. Zaten onu oynattık. Oynuyordu, 'ayağım ağrıdı 2-3 gün dinleneyim' dedi, tamam dedik. Redmond'unki daha farklı mukavelen bitti gidebilir. İki oyuncunun kalmasını da istiyorum. İkisi de benim oyuncum değil Saiss benim oyuncum. İyi oyuncu ama sorun oynayıp oynamaması. Oynamasını engelleyen bir durum yok. Burada Gomez de oynamadı Cenk de oynamadı. Saiss anlaştığı takımla gitsin oynasın ama kulüp mağdur olmasın. Montero özverili çalışıyor. Montero’yu niye örnek verdim. Her an gidebilecek bir oyuncu o da bunu biliyor ancak buna rağmen antrenmana çıkıp işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Montero böyle çalışıyor da kalması gereken ihtiyacı olan adam 'gideceğim' diyorsa bu aykırı."

"MAÇ PERFORMANSINI YAKALAMALI"

Başarılı futbolcu Rachid Ghezzal ile ilgili de konuşan Güneş, Cezayirli oyuncunun maç performansını yakalaması gerektiğinin altını çizerek, "Maç performansını yakalaması lazım. İdmanlarda zorluyor, yoruyor. Onun için ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Beşiktaş geçen sene az kullandı. Benden önce de çok az oynamıştı" değerlendirmesini yaptı.

"AMARTEY'İ TERCİH ETTİK"

Şenol Güneş, Fransa Ligue 1 takımlarından Lens’te forma giyen Kamerunlu oyuncu Jean Onana ve Ganalı stoper Daniel Amartey arasında Amartey’i tercihi edebileceklerini dile getirerek, "Bitmeyen oyuncuyu konuşmanın manası yok. O kadar oyuncu yazıldı ki ben zaten size konuşuyorum, gizli saklım yok. Afrikalı mümkünse az oyuncu ama mecbur kalırsak ve bize yarıyorsa alacağız. Onana ve o tip oyuncu, Amartey de hem stoper hem oraya düşündük. İkisinden biri tercih edildiği zaman Amartey’i tercih ettik. Hem Gana Milli Takımı’nda oynadı hem de gelmek istediğini söyledi. Sonrasında gelişmeler ne oldu bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"JOSEF GİBİSİNİ BULMAK ZOR"

Şenol Güneş, ara transfer döneminde takımdan ayrılan Josef de Souza profilinde bir futbolcu bulmanın zor olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Lyanco’yu alsaydık çok başka şey konuşacaktık. Lyanco’yu alabilirsen alacaksın, transfer böyle bir şey, pazarlık. Amartey, daha başka ekonomik tarafı da olumlu. Sağ stoper oynadı daha önce de orta saha oynadı. Ortaya oyuncu alırken alacağımız oyuncuya göre bazı şeyleri değiştirebiliriz. Amartey, Lyanco, Onana, Ortega veya başka oyuncular hepsine bakıyorsun ama garantisi yok. İsimler çok. İsimlerden konuşulan belli zaten. Geçen sene 22-23 yaşında bir çocuk vardı geçen sene alamamıştık. Alabilirsek pazarlıkla alırız. Orta sahada Amir, Salih, Gedson var. Amir, Salih ve Gedson’a defansif yönü iyi olan bir oyuncu dedik. Amartey olabilir. Olmadı, Onana’yı alabilirsek iyi olur. Josef tipinde bir oyuncu bulmak zor. Hem yaş hem oyuncu olarak bulursak bir olacak. Hücuma dönük Gedson ve Salih’in yanına birini veya 2’li veya 4’lü orta sahada santrfora yakın gole giden bir oyuncu düşünüyoruz. Redmond gelseydi bir tane oyuncu ile gençlerden tamamlarsın ama şimdi Redmond yok, Ghezzal toparlayamadı Cenk de sakatsa bir Muleka kalıyor."

HALİL DERVİŞOĞLU AÇIKLAMASI

İsmi bir dönem Beşiktaş ile anılan Halil Dervişoğlu ile ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Halil, kulübüne Beşiktaş ismini kullanıp arkasından pazarlık yaparsa olmaz. Güvenim sarsılırsa herkese soğuk bakarım" ifadelerine yer verdi.

"REDMOND'A ESKİSİ GİBİ GÜVEN VERMEYECEĞİM"

Beşiktaş Kulübü’ne, kulüpten ayrılıp ayrılmayacağı yönünde haber vermesi beklenen Redmond ile ilgili konuşan Güneş, "Redmond, 'bana hiçbir hoca güven vermedi' dedi. E ben güven verdim. Gelmezse hiçbir şey demem. Bizden gittiği anda gitti diye düşünüyorum. Başka kulüple pazarlık yapmıştır diye düşünüyorum. 'Ben haber vereceğim' diyor. Geldiği zaman da bu sefer eskisi gibi vermeyeceğim. 1 veriyorsam 500 veririm. Redmond'ın yokluğunda Beşiktaş yok muydu? Redmond’ı istemiyorum demek değil, istemek başka teslim olmak başka. Her oyuncu değerli ama kulüp hepsinden önemli. Bunu anlatamadıktan sonra çok zor. Kulübün 1 lirasını hesaplıyoruz kendimize göre" değerlendirmesini yaptı.

"2 OYUNCUNUN TRANSFERİNİ HALLEDEMEDİK"

2 oyuncu transferinde başarılı olamadıklarını aktaran Şenol Güneş, "Her şeyin çözümü var. Transfer olmayabilir olması için uğraşacaksın. Kulüp elinden geleni yapıyor. Geç kalmalar olur. 2 oyuncu halledilmesi gerekiyordu. Ben, Ceyhun Bey, kim olursa olsun herkes bunun için uğraştı ama bunda başarılı olamadık. Kendi oyuncumuzun bir tanesi kendi takımında idmana çıkamıyor. Sakatlığım var diyor, gitmek istiyor. Gitmek istiyorsa bedeli belli. Barcelona teklif yapsa Gedson da gitmek ister, bedava olsa gider mi? Rosier, Cenk, Mert, Onur her oyuncu iyi teklif geldiğinde gitmek ister. Ben de yurt dışından bir oyuncu istiyorum, bedava olsa alırım. Lyanco bedava olsa hiç düşünmem. Bana da sormasınlar, alsınlar. Kafama yatıyorsa bu oyuncun alınmasını tavsiye ederim. Kendime göre değil takıma göre oyuncu alıyorum, takımda oynasın istiyorum. 16-18 iyi oyuncu olsa 11’den sonra her oyuncuyu rekabete soktuğun zaman takım olur" açıklamasını yaptı. Şenol Güneş, takımda as kadroda değerlendirebileceği en az 16 ile 18 oyuncunun hazır olması gerektiğini ifade etti.

"QUARESMA VE GÖKHAN İNLER'İ İSTERİM"

Eski futbolcusu Ricardo Quaresma için siyah-beyazlı takımda jübile maçı yapılmasını istediğini aktaran Şenol Güneş, "Quaresma’nın gelmesini isterim, ben de onu seviyorum. Alırım, gelsin ama oyuncu olarak oynayamaz. Sol açık, sağ açık oynar ama eski hali yok. Quaresma’nın jübile yapmasını isterim, veda etsin. Gökhan İnler var mesela. Onu da isterim. O da iyi Beşiktaşlı. Napoli’de oynarken de Beşiktaşlıydı. İyi niyetli bir şey yapılsın kulübün bunlara kapalı olacağını düşünmüyorum. Nasıl yol çizilir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"1 SENEYİ BÖYLE GEÇİRECEK"

Gökhan İnler’in yardımcı antrenörlük görevi için düşünülmediğini ifade eden Şenol Güneş, yardımcısı Burak Yılmaz’ın 1 sene boyunca bu görevi sürdüreceğini aktararak, "Anladığım kadarıyla Gökhan’ın yardımcı antrenörlük ve sportif direktörlük düşüncesi var gibi. Vizyonu geniş. Ben de bu tiplerin Beşiktaş’ta olmasını isterim. Profesyonel kadroları, uluslararası vizyon açısından iyi adamları getirmek lazım. Burak da bunlardan bir tanesi. İşini seviyor Avrupa yaşantısı var. Hepsiyle beraberiz. Onu hoca olarak görüyorum. 1 sene böyle geçirecek. 1 sene sonra diyecek ki ben işi yapıyorum. Başlayıp acemilik yapacağına hem sorumlu olacak hem de görevli gibi. İkisini birden yaşarsa tam sorumluluk verirsen biraz zor olur. Hocalık sadece çalışmak değildir. Hocalığı sadece sahada görmek doğru değil" şeklinde konuştu.

"ABOUBAKAR DİKKAT ÇEKEN BİR OYUNCU"

Aboubakar’ın takım içinde iyi bir örnek oluşturduğunu vurgulayan Güneş, "Çalışmalarından yana sıkıntımız yok. Çalışmayan adam var mı dersen yok. Aboubakar gözüne niye bu kadar batıyor. Bu kadar üst seviye olduğu için. O 1 çalışıyorsa Semih 2 çalışacak. O zaten bir yere gelmiş, dikkat çeken oyuncu. Pepe de öyle bir oyuncuydu. İyi profesyoneldi ve antrenmanda bunu işlerdi. O tip oyucuyu al" ifadelerine yer verdi.

"GİDERSE YOLU AÇIK OLSUN"

'Takımdan ayrılmak isteyen oyuncu gidebilir' diyen Şenol Güneş, "Amartey çok konuşulduğu için söyledim ama olur olmaz bilemem. Beşiktaş’a bir oyuncu geldikten sonra bizim oyuncumuz oluyor. Giden oyuncular da hep diyorum başarılı olsun. Redmond giderse yolu açık olsun. Tayfur'da kulübün çıkabileceği yer belli. Olursa olur, olmazsa da Alanya’da başarılı olsun isterim. Alacağımız oyuncu gelsin oynasın, profesyonelliği doğru yapsın. İsteyen gidebilir ama bu kovmak değil. Sen gidersen ben başka oyuncu alacağım. Senin değerin ne 5 milyon getir 5 milyonu, 10 istemem. Çünkü senin yerine adam alacağım" açıklamasını yaptı.

"GENÇ OYUNCULARI BİRDEN FAZLA MEVKİDE OYNATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Genç oyunculara birden fazla mevkiide oynama alışkanlığı kazandırmayı hedeflediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Semih ve Berkay’a 3 mevkide oynama alışkanlığını vermeye çalışıyorum. Tek mevkiide olunca mahkum oluyorlar. Hızın varsa santrforda kaldığın zaman bitti. Senden daha iyi bir oyuncu varsa şansın yok. Santrforda Cenk veya Aboubakar iyiyse sen onlardan iyiysen zaten sen oynayacaksın. Mandzukic, Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus’ta yaptı. Adam sol bek oynadı neredeyse. Futbolda bazen bunlar var. Orta saha ofansif düşünceler birbirine girdi. Oyunda hız, zaman ve alan kullanmak önemli. Diğer geçişler süslemedir. Analizi artık futbolcuda kullanmıyorum" ifadelerine yer verdi.