Şenol Güneş'ten transfer sözleri: 'İyi oynarlarsa...'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 23:06

Güncelleme: 25.11.2024 - 23:06

Trabzonspor'un sahasında Adana Demirspor'u 5-0 yendiği maç sonrası bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Zor dönemden geçtiğimizi biliyoruz. 3 yenilgi sonrası bunu kazanmak önemli. Taraftar üzgün, bütün camia üzgün. Bize yakışmayan bir durum var. Bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bizim için çok kayıp puanlar oldu."

"DEVAMININ GELMESİ GEREKİYOR"

"Adana Demirspor'un genç, dinamik oyuncuları var. Golü erken bulmamız bizim için avantaj oldu. Bütün oyuncular iyi niyetli mücadele ettiler. Kazanmayı hak ettikleri bir maç oldu. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Taraftarlar şimdi sevinci paylaşıyor ama devamının gelmesi gerekiyor."

"Soyunma odasında herkes mutluydu. Pes etmeden devam etmek lazım. Bu maç güzeldi ama diğer maçlar böyle olmayabilir çünkü genç bir takıma karşı oynayacağız. Bu maçı geçip bir sonraki mücadeleye odaklanacağız."

"ZAMANLA GÖRECEĞİZ"

"Oynamayan oyuncuların bir kısmı sakatlık sebebiyleydi. Bu milli takım arası bu oyunculara yaradı. Adana Demirspor bizden daha altta görünen bir takım. Buna rağmen ciddi oynadılar. Düşünceler önemliydi, kalite ve başarıyı zamanla göreceğiz."

"Oyuncular yetenekleri olumlu kullanmaya başladı. Bütün oyuncularımın performansı iyiydi. Edin Visca rakibin sol tarafını çok iyi kullandı. Takımın tümü aynı duyguyu paylaştı. Güçlü rakiplere karşı daha zorluklar olacaktır."

"TRANSFERLERİ ONA GÖRE YAPACAĞIZ"

"Bizim altyapımızdan aldığımız Salih ve Poyraz var. Salih'in çok yetenekli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Poyraz'ın biraz daha eksikleri var. Bunları kadroda tuttuğumuzda transferleri ona göre yapacağız. Alternatif oyuncuları yerli oyunculardan oluşturacağız. İyi oynarlarsa devam edecekler, o zaman da kimseyi almayız. Önemli olan o duyguyla sahaya çıkması."