Sepp Blatter ve Micheal Platini İsviçre'de 'dolandırıcılık' ile suçlandı

02 Kasım 2021 Salı, 18:30

Eski FIFA yetkilileri Sepp Blatter ve Michel Platini, tartışmalı 2 milyon dolarlık bir ödemeye ilişkin altı yıllık bir soruşturmanın ardından salı günü İsviçre savcıları tarafından dolandırıcılık ve diğer suçlarla suçlandı.

85 yaşındaki Blatter ve 66 yaşındaki Platini, şimdi aylar içinde Bellinzona'daki federal ceza mahkemesinde yargılanacak.

Associated Press'in haberine göre; İsviçre federal savcıları yaptığı açıklamada, "Bu ödeme FIFA'nın varlıklarına zarar verdi ve Platini'yi yasadışı bir şekilde zenginleştirdi" dedi.

Söz konusu dava Eylül 2015'te açıldı ve Blatter, FIFA Başkanı olma planlarından önce görevden alındı. Aynı zamanda, o zamanki UEFA başkanı Platini'nin eski akıl hocasının yerini alma kampanyasını da sonlandırdı. Açılan dava, Platini'nin Ocak 2011'de FIFA'ya, Blatter'in 1998-2002 yılları arasındaki ilk döneminde başkanlık danışmanı olarak çalışmak için geriye dönük ek maaş ödenmesi talebine odaklanıyor.

Savcılar, "(Başsavcılık) tarafından toplanan kanıtların, Platini'ye yapılan bu ödemenin yasal bir dayanağı olmadan yapıldığını doğruladı" demesine rağmne hem Blatter hem de Platini, uzun süredir yanlış yaptıklarını reddediyor. Ödenecek para için ise 20 yıl önce yaptıkları sözlü bir anlaşmaya atıfta bulunuyorlar.

Blatter, dolandırıcılık, kötü yönetim, FIFA fonlarının zimmete geçirilmesi ve bir belgede sahtecilikle suçlanıyor. Platini dolandırıcılık, zimmete para geçirme, sahtecilik ve Blatter'in iddia edilen kötü yönetimine suç ortağı olmakla suçlandı.

Fransız futbol efsanesi Platini ise geçen yıla kadar resmi soruşturmaya tabi tutulmadı ve aylar sonra her iki adama karşı daha ciddi dolandırıcılık iddiası dahil edildi.

Savcılar, Eylül 2015'te, Platini ve Platini'nin futbol organının yürütme komitesinin bir toplantısına katıldıkları gün Zürih'teki FIFA karargahına yapılan polis baskını öncesinde Blatter hakkında ceza davası açmıştı.

Bu, ABD Adalet Bakanlığı'nın dünya futboluna yönelik kapsamlı bir yolsuzluk soruşturmasının, Amerikalı yetkililerin sabahın erken saatlerinde Zürih'teki lüks otellerde tutuklanmasıyla ortaya çıkmasından dört ay önce oldu.

Mayıs 2015'teki otel baskınlarının serpintisi sırasında ve beşinci kez FIFA başkanlığına seçilmesinden sadece birkaç gün sonra Blatter istifa etme planını açıkladı ve halefini bulmak için başka bir oylama çağrısı yaptı.

Platini uzun zamandır beklenen FIFA varisiydi, ancak henüz bir şüpheli olmamasına rağmen, polisin FIFA ofislerini ziyaret etmesiyle kampanyası raydan çıktı.

FIFA Etik Komitesi kısa süre sonra her iki eski başkanı da altı yıl boyunca yasaklamadan önce birkaç hafta askıya aldı.

Platini'nin yasağı daha sonra Spor Tahkim Mahkemesi tarafından dört yıla indirildi ve Ekim 2019'da futbol görevine geri dönmesine izin verildi.

Blatter'in sağlık durumunun iyi olmadığı ve İsviçreli müfettişlerin son bir sorgulama turu ağustos ayına ertelendi.

Geçen aralık ayında geçirdiği kalp ameliyatından sonra Blatter, bir haftayı indüklenmiş komada geçirdi.

Blatter ayrıca, 2010 yılında Trinidad ve Tobago'ya o zamanki FIFA başkan yardımcısı Jack Warner'ın kontrolüne 1 milyon dolarlık FIFA ödemesine yetki verilmesiyle ilgili ayrı bir ceza davasıyla karşı karşıya. İki eski FIFA yetkilisi de bu soruşturmada şüpheli.