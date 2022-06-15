Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye 35 madalya!

15 Haziran 2022 Çarşamba, 22:41

Sırbistan'da yapılan şampiyonada milli sporcular toplamda 13'ü altın 35 madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonaya 27 ülkeden 130 sporcu katıldı.

Türkiye'nin 16 sporcuyla katıldığı 4 gün süren organizasyon bugünkü müsabakaların ardından tamamlandı.

Şampiyonada milli sporcular 13 altın, 11 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazandı.