Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye 35 madalya!
Sırbistan'da sona eren CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 13 altın, 11 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.
Sırbistan'da yapılan şampiyonada milli sporcular toplamda 13'ü altın 35 madalya kazandı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonaya 27 ülkeden 130 sporcu katıldı.
Türkiye'nin 16 sporcuyla katıldığı 4 gün süren organizasyon bugünkü müsabakaların ardından tamamlandı.
Şampiyonada milli sporcular 13 altın, 11 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazandı.
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