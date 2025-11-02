Serdal Adalı'dan çok sert açıklama: 'Bu kulübün içinden geçtiniz'

Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurulunda siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Adalı son dönemde alınan sonuçlarla ilgili, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 10. ayı geride bıraktık. Bu süreçte benimle gecesini gündüzüne katan yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki sizlerin karşısına çok daha iyi saha içi sonuçlarla çıkmış olalım. Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında istemediğimiz sonuçlar aldık. Geçen sezon kulüp tarihinin en olumsuz koşullarında görevi devraldık. Tarihimizin en yüksek gelirini getirecek projeye başladık. Tarihimizin en yüksek borç ödemesini yaptık” dedi.

Konuyla ilgili Adalı ayrıca, “Futbolda işler iyi gitmediği sürece 10 katı kadar dosya da kapatsak, borç da ödesek bunlar geride kalıyor. Gerek saha içinde gerekse saha dışında az badireler atlatılmadı. Bugün de saha içinde daha iyi olmamız lazım. Düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeniden bir kırılma yaşamamamız için tek yumruk olmayı camiamdan talep ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer dönemini değerlendiren Adalı, “Transfer dönemimde takım değerimizde 30 milyon Euro'luk bir artış oldu. Hep 3 transfer dönemi daha diyerek içinde bulunduğumuz gerçekliği açıklamış ve önümüzdeki yaz transfer döneminin sonunu işaret etmiştim. Beklentilerimizi de bu yönde oluşturmamız gerektiğini söylemiştim. En az sizler kadar ben de bu sabırsızlığı yaşıyorum. Yıllardır finansal, sportif ve idari açılardan sıkıntılar yaşamışken bu beklentileri adım adım yükseltmemiz gerekiyor. Bunula birlikte biz uygulamalarımızı yaparken gerçeklikten ayrılmadık. Projelerimiz oluşturduk. Kamuda ve diğer mecralarda adımlarımızı attık. Biz sadece olması gerekeni yapıyoruz. İşin önce ekonomi ve finansal tarafını oluşturduk. Buna göre de anlaşmalar yaptık. Görüyorum ki önceki dönemi eleştirdin ama sen daha pahalı transferler yaptın diyenler oluyor" ifadelerini kullandı.

Adalı sözlerine şöyle devam etti:

“Önceki dönemlerden farklı olarak bu büyümeyi yapabilmek için sportif alanlar dışında gelirlerimizi oluşturmak için ciddi adımlar attık. Siz şu an için transferlerin harcama tarafını görmektesiniz. Bazı soru işaretlerinizin olması çok normal. Zamanla mali ayağını da görmeye başlayacaksınız. İlk perdede bir yandan yeni bir takım yaratmaya çalışırken bir yanda da geçmiş dönem maliyetlerini ödemek, işimizin büyük bir bölümünü oluşturmuştur. Görevde olduğumuz dönemde geçmişten gelen yükümlülükler de dahil olmak üzere 9.3 milyar TL ödeme yaptık. Finansal projelerimizin katkısıyla sağlıklı bir gelir-gider tablosuna ulaşacağız.”

'BU KULÜBÜN İÇİNDEN GEÇTİNİZ'

Bir önceki yönetimi eleştiren Adalı, "Hepimiz geçmişten gelen bazı güvensizliklerin tedirginliğini yaşıyoruz. Biz işimize odaklandığımız için kendilerine yanıt vermedikçe bilirkişi edasıyla konuşuyorlar. Daha beteri, kendilerini haklı sanmaya başladılar. Biz geldiğimizde Ümraniye'nin ne durumda olduğu herkesin malumu. Siz ve arkadaşlarınız bana pırıl pırıl bir Ümraniye bıraktı da kıymetini mi bilemedik? Her gün yıktığınız başka bir işi toparlamaya çalışıyoruz. O günleri hepiniz bizlere el birliğiyle yaşattınız. Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz! İçinden!" dedi.

Basketbol takımının hedeflerine ilişkin Adalı, “Bu sene bize en umut veren konulardan biri de basketbol takımlarımız. Geçtiğimiz sezon iki kulvarda final oynamıştık. Hedefimiz EuroCup'ı müzemize getirmek ve belki de seneye EuroLeague'de mücadele etmek. Sezon sonunda geçtiğimiz sezon yaşadığımız sevinçlerin daha fazlasını yaşayacağımıza inanıyorum” açıklamasında bulundu.