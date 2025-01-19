Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'in maaşını açıkladı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen imza töreninde Ole Gunnar Solskjaer'in alacağı maaşı açıkladı.

Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'in maaşını açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 15:12

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için imza töreni düzenlendi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'in ücretini duyurdu.

YILLIK ÜCRETİ AÇIKLANDI

Serdal Adalı, Solskjaer'in yarım sezon için 1.2 milyon Euro kazanacağını bildirdi. Başkan, Ole Gunnar Solskjaer'in 2025-26 sezonunda ise 2.4 milyon Euro ücret alacağını aktardı.


Etiketler: #serdal adalı #Ole Gunnar Solskjaer #beşiktaş

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