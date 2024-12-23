Serdal Adalı transfer planını anlattı: '30 milyon Euro vermek yerine...'

Yayınlanma: 23.12.2024 - 11:46

Güncelleme: 23.12.2024 - 11:46

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası alınan olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım devam ediyor.

Yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 29 Aralık'a ertelenen genel kurulda başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışacak.

Bu hafta sonunda gerçekleşecek seçim öncesinde adaylardan Serdal Adalı projelerini ve hedeflerini anlattı. Adalı, Halk TV'de katıldığı yayında transfere ve futbol takımıyla ilgili planlamalarına açıklık getirdi.

'ÇOK BÖLÜNMÜŞ BİR HALDEYİZ'

Beşiktaş'ın gelecek yıllarda elde edeceği gelirlerin harcandığına dikkat çeken Adalı, "Sıkıntıların tamamının tespitini yaptık. Çok bölünmüş bir haldeyiz. Bu camiayı birleştirmemiz gerekiyor. Camianın gücünü arkamızda hissetmek isteriz. Şimdiki yönetimin planladığı 15 Ocak'taki ödemeler başlıyor. Camiada bu paraların konuşulması, kayyum kelimesi Beşiktaş'la anılabilir mi? Mayıs'a kadarki ödemelerin hepsinin ödenmesini planladık. Önümüzdeki 3.5 senede Beşiktaş'ın kasasına girecek 1 lira yok. Paraların hepsi kırdırılmış, kullanılmış. Yeni sponsorluklar ve gelirler yaratmak durumundayız" dedi.

TRANSFER PLANI

Adalı transferi ilişkin, "Bir projeksiyonumuz var. Altı ayda transferlerle takımın gençleşmesi, önümüzdeki yaz hangi bölgelere transfer yapılacağı... Bunların çoğu da yurt dışında oynayan Türk futbolcular olacak. Devamında da 70-75'e yakın yaşları 18-23 yaş arası değişen futbolcu listemiz var" ifadelerini kullandı.

SCOUTING AÇIKLAMASI

Scouting departmanı gelecek isim ve transfer planlamasıyla ilgili Serdal Adalı, "Bugün gelmesini erteleyebiliriz. Dün görüştük, beraberinde bizle çalışabilir diye düşündüğümüz biri var. Gelirse onla gelecek. Teknik direktör adayı değil. Almanya'da bir kulübün scouting şefi. Alman ve Türk değil. 34 yaşındaki futbolcuya 30 milyon Euro vermek yerine, o parayı umut vadeden Beşiktaş'a yakışan çocukları getireceğiz" açıklamasında bulundu.