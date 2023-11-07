Serdal Adalı'dan adaylık açıklaması: 'Beşiktaş'ın projelere, paraya ve vizyona ihtiyacı var'
Beşiktaş'ta başkan adaylığı için adı geçen isimlerden biri olan Serdal Adalı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde yapılacak seçim öncesi adaylık için adı geçen isimlerden biri olan Serdal Adalı'dan açıklama geldi.
Candaş Tolga Işık'a konuşan Adalı, "Hiç kimsenin yönetiminde değilim. Girersem kendim aday olup gireceğim. İstişare ediyoruz, çalışıyoruz. Beşiktaş'ın romantizme değil kavgaların bitirilip rakiplerimizle makasın açılmasına engel olacak projelere, paraya ve vizyona ihtiyacı var" sözlerini kullandı.
ÇEBİ ADAY OLMAYACAK!
Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında aday olmayacağını duyurdu.
Çebi, kararını şu ifadelerle açıkladı:
"Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Özellikle futboldan kaynaklanan maalesef benim de çok üzüntü ve acısını çekmiş olduğum bu süreç gerçekten yıpratıcı olmuştur. Bu saatten sonra camianın dinginliğe, huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Camianın yeni bir kan değişimine ve yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca değişimin hayırlı olacağını düşünüyorum. Burası bizim ve her zaman bizim olacak. Bizler eğer Beşiktaş söz konusu olduğunda gerekirse kendimizi de yakmayı bilebilmeliyiz."
Beşiktaş'ta yapılacak seçimde şu ana kadar başkan adaylığını açıklayan tek isim Hasan Arat oldu.
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