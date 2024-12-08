Serdal Adalı'dan derbi galibiyeti sonrası paylaşım!

Beşiktaş'ta başkan adayı olması beklenen Serdal Adalı, Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandıkları maçın ardından paylaşım yaptı.

Serdal Adalı'dan derbi galibiyeti sonrası paylaşım!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 09:38

Beşiktaş Kulübü'ne başkan adayı olan ve olağanüstü seçimde de adaylığını açıklaması beklenen Serdal Adalı, Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımda bulundu.

'EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ'

Serdal Adalı, "Büyük taraftarımızın önünde oynadığımız derbi mücadelesinde galip gelerek camiamıza büyük sevinç yaşatan futbolcu kardeşlerimiz ve Serdar Topraktepe hocamızı kutluyor, bu galibiyetin Beşiktaşımızın yaşayacağı güzel günlerin başlangıcı olacağına inanıyorum" dedi.

Adalı, paylaşımını "En büyük Beşiktaş! En büyük Beşiktaş!" sözleriyle noktaladı.


Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #fenerbahçe

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