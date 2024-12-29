Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel'e sert sözler: 'Bir daha sizleri kimse kandırmayacak'

Yayınlanma: 29.12.2024 - 10:53

Güncelleme: 29.12.2024 - 10:57

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı.

Siyah-beyazlı kulüpte başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışacak.

Yeni başkanın belli olacağı kongrede ilk olarak adaylardan Serdal Adalı konuşmasını yaptı.

Serdal Adalı, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, camiamızın 121. yılında sizlerin huzurunuzda olmaktan mutluluk duyuyorum. Kulübümün en zor zamanında bu yüce makama adayım. Bugün burada görevden ayrılan Beşiktaş başkanının kendi ifadesiyle ona karşı yapılan bir kalkışmanın sonucunda toplanıyoruz. Beşiktaş'ımız tarihinde görülmemiş şekilde 100 milyon euro borçlandırılmıştır. Önümüzdeki üç sene boyunca kasasına girecek tüm gelirler israf edilmiştir. Beşiktaş'ın adını kayyum ile ananların burada yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA SİZLERİ KİMSE KANDIRMAYACAK"

Adalı eski yönetime eleştirilerini sürdürüp, "Bugün burada söylediklerim tarihe not düşsün. Bir daha sizleri kimse kandırmayacak. Karşısınızda Beşiktaş'la yatıp Beşiktaş'la kalkan bir başkan olacak. İkinci başkanlık döneminde bu vahim tabloyu yaratan bir aday, Beşiktaş'ımıza nasıl liderlik edecek? Yıllardır Beşiktaş'ımızın hakkını yiyen yapılarla nasıl mücadele edecek? Beşiktaşlılar bir daha kandırılmayacak. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz. Kaybettiğimiz güven ortamını yeniden kazanacağız. Başarılı günlere geri döneceğiz" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ'I YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"

Serdal Adalı sözlerini şöyle bitirdi:

"Beşiktaş'ımızı el birliğiyle yeniden ayağa kaldırmak hepimizin görevidir. Bugün içinde bulunduğumuz durumu onu yaratanlarla düzeltemezsiniz. Beşiktaş'a bugünleri yaşatanlar, kendini ibra etmeyeceğini açıklayanları tercih etmeyeceğinize inancım tamdır. Bu kutsal görevi kimlere vermeniz gerektiği ortadır. Bugün seçilemediğim takdirde karşınıza son kez çıkıyorum. Bir yıl önce söylediklerimin de haklı çıkmasının üzüntüsünü yaşıyorum. Vizyonlarının aslında ilüzyon olduğunu gördük. Beşiktaş'ı hep birlikte daha güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum."