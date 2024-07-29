Serdar Aziz, İstanbul'da kalıyor

Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:26

Güncelleme: 29.07.2024 - 11:31

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerden olan ve Avusturya kampından gönderilen Serdar Aziz'in Kasımpaşa'yla görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre, tecrübeli stoperin İstanbul'dan ayrılmak istememesinden dolayı lacivert-beyazlılarla masaya oturduğu ve Anadolu'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

33 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.