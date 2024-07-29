Serdar Aziz, İstanbul'da kalıyor
Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz'in, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile görüştüğü iddia edildi.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerden olan ve Avusturya kampından gönderilen Serdar Aziz'in Kasımpaşa'yla görüşme halinde olduğu öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre, tecrübeli stoperin İstanbul'dan ayrılmak istememesinden dolayı lacivert-beyazlılarla masaya oturduğu ve Anadolu'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.
33 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
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