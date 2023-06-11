Serdar Aziz: 'Reaksiyon verdik'

Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de Serdar Aziz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Serdar Aziz, "Karakter göstermemiz gerekiyordu. Reaksiyon verdik. En azından taraftarımıza bir kupa armağan etmek istiyorduk" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 23:46
Serdar Aziz: 'Reaksiyon verdik'
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Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, Başakşehir finalinin ardından konuştu.

Kupanın kazanılmasını değerlendiren deneyimli oyunucu, şu sözleri kullandı:

"Ana hedefimiz ligdi. Sonuna kadar mücadele ettik nitekim şampiyon Galatasaray oldu. Üzgünüz, maça da moralsiz çıktık. Karakter göstermemiz gerekiyordu. Reaksiyon verdik. En azından taraftarımıza bir kupa armağan etmek istiyorduk. İnşallah seneye şampiyon oluruz"


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