Serdar Aziz: 'Reaksiyon verdik'

Yayınlanma: 11.06.2023 - 23:46

Güncelleme: 11.06.2023 - 23:46

Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, Başakşehir finalinin ardından konuştu.

Kupanın kazanılmasını değerlendiren deneyimli oyunucu, şu sözleri kullandı:

"Ana hedefimiz ligdi. Sonuna kadar mücadele ettik nitekim şampiyon Galatasaray oldu. Üzgünüz, maça da moralsiz çıktık. Karakter göstermemiz gerekiyordu. Reaksiyon verdik. En azından taraftarımıza bir kupa armağan etmek istiyorduk. İnşallah seneye şampiyon oluruz"