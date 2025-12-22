Serdar Dursun'dan Beşiktaş itirafı: 'Büyük camia ama...'

Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, Ertem Şener'in YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun'un açıklamaları şu şekilde:

-"Victor Osimhen hakkında ne dersin? Sence Türkiye’nin en iyisi mi?"

Serdar Dursun: "Çok büyük bir oyuncu. Fizik açısından forvet olarak bir numara. İnanılmaz bir depar gücü ve fiziksel kalitesi var. Ancak gol vuruşu çok iyi değil. Icardi’nin gol vuruşu daha iyi."

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM"

"Galatasaray'dan teklif almadım. Beşiktaş'tan 2 kere teklif aldım. İlki Fenerbahçe'ye gelmeden önce 2021 yılında, diğeri ise 2023 yılındaydı. Büyük camia ama biz Fenerbahçe'de mutlu olduk."

"Tayfur Bingöl'ün inanılmaz Formula 1 tutkusu var. Bir kere onun arabasıyla geldim. Onun arabasına kolay kolay binilmez. Çok hızlı gidiyor. Bir kere bindim, 'Yeter!' dedim."

"DZEKO'YA G ÖSTERD İM YAPAMADI"

“Penaltı stilimi Edin Dzeko’ya gösterdim ama yapamadı. Zaten Dzeko’nun penaltıları çok çok iyi değildir. Tadic biraz yavaş; o da çok iyi bir penaltıcı değil.”