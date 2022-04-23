Serdar Dursun: 'Güven hissi olursa atarım'
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Serdar Dursun, üç gol attığı Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli futbolcu, golcü oyuncular için güven duygusunun öneminden bahsetti.
Fenerbahçe'de Serdar Dursun, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuştu.
Yaptığı hat-trick ile ilgili görüşlerini bildiren Serdar Dursun "Rizespor'a iki maçta da hat-trick yapmak nasip oldu. Zor bir maç bekliyorduk. Şans yanımızdaydı. İlk dakikada kırmızı kart oldu. 90 dakika oyun bizim kontrolümüzdeydi. Kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.
Serdar Dursun "Hocamız, bana güveniyor ve oynatıyor. Forvet böyle güven hissini yakalarsa, gollerini atar. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.
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