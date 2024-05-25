Serdar Dursun'dan flaş şampiyonluk paylaşımı!

Yayınlanma: 25.05.2024 - 22:36

Güncelleme: 25.05.2024 - 22:39

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Serdar Dursun, sosyal medya hesabından şampiyonluk ile ilgili paylaşım yaptı.

Serdar Dursun yaptığı paylaşımda, "Yarın bu dakikalarda 'Serdar Dursun attı şampiyonluk geldi' diye haykırırız Allah'ın izniyle." dedi.

Milli oyuncu ayrıca, "Son düdüğe kadar inanmaya devam." ifadelerini kullandı.