Yayınlanma: 05.09.2024 - 23:38

Güncelleme: 05.09.2024 - 23:38

Trabzonspor, Braga'da forma giyen milli futbolcu Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattı. Peki, Serdar Saatçı kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçı kaç yaşında, nereli?

SERDAR SAATÇİ KİMDİR?

Serdar Saatçı 2003 yılında İstanbul'da doğdu. Futbol hayatına Bayrampaşa'da başlayan genç stoper 26 Şubat 2020 tarihinden Beşiktaş ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Süper Lig'deki ilk profesyonel maçına 24 Eylül 2021 tarihinde Altay SK karşısında çıktı. 12 Aralık 2021 tarihinde Kayserispor karşısında oynadıkları maçta ilk asistini yaptı ve 18 yaş 301 gün ile 2010-11 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla asist yapan en genç futbolcu oldu. Türkiye U-15 ve U-17 alt yaş Kategorilerinden forma giydi. Bir dönem Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Serdar Saatçi Portekiz'in Braga takımına transfer oldu.