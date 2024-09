Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:54

Güncelleme: 05.09.2024 - 11:54

'Uyumsuz' serisi ve 'The White Lotus' dizisindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İngiliz aktör Theo James, 'Fuze' filminin çekimleri için Türkiye’ye geldi. Peki, Theo James kimdir, kaç yaşında, nereli? Theo James Türkiye'ye neden geldi?

THEO JAMES KİMDİR?

Theo James, 16 Aralık 1984 tarihinde İngiltere'nin High Wycombe şehrinde doğmuştur. Annesi Jane Ulusal Sağlık Servisi'nde çalışırken, babası Philip Taptiklis bir iş danışmanıdır. Babasının dedesi Yunan kökenli olup, Mora Yarımadası'ndan Yeni Zelanda'ya göç etmiştir. James'in İngiliz ve İskoç kökleri de bulunmaktadır. Theo, beş kardeşin en küçüğüdür ve iki erkek ve iki kız kardeşi vardır. Aylesbury Dilbilgisi Okulu'nda eğitim gördükten sonra, Nottingham Üniversitesi'nde felsefe üzerine lisans derecesi aldı. Daha sonra Bristol Eski Vic Tiyatro Okulu'nda sanat eğitimi aldı.

2016 yılı Haziran ayında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile iş birliği yaparak Yunanistan'a giden James, orada Suriyeli mültecilerle tanışarak onların durumları hakkında bilgi edinmiştir. Bu deneyimden sonra, Suriye İç Savaşı'ndan etkilenen insanlar için daha fazla insani yardım sağlanması konusunda aktif bir destekçi haline gelmiştir.

2018 yılında ise, 2009 yılından bu yana birlikte olduğu oyuncu Ruth Kearney ile dünyaevine girdi.

THEO JAMES’İN FİLMLERİ

You Will Meet a Tall Dark Stranger Ray

The Inbetweeners Movie James

Underworld: Awakening David

Divergent Tobias "Four" Eaton

The Divergent Series: Insurgent

The Benefactor Luke

War on Everyone Lord James Mangan

The Divergent Series: Allegiant

Underworld: Blood Wars

The Secret Scripture

Backstabbing for Beginner

Aşkın Algoritması

How It Ends Will Younger

London Fields Guy Clinch

Lying and Stealing Ivan

Archive George Almore

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Dual

Mr. Malcolm's List