Theo James kimdir, kaç yaşında, nereli? Theo James Türkiye'ye neden geldi?
'The Gentlemen' adlı yapımda yer alan ünlü oyuncu Theo James, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi. Peki, Theo James kimdir, kaç yaşında, nereli? Theo James Türkiye'ye neden geldi?
'Uyumsuz' serisi ve 'The White Lotus' dizisindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İngiliz aktör Theo James, 'Fuze' filminin çekimleri için Türkiye’ye geldi. Peki, Theo James kimdir, kaç yaşında, nereli? Theo James Türkiye'ye neden geldi?
THEO JAMES KİMDİR?
Theo James, 16 Aralık 1984 tarihinde İngiltere'nin High Wycombe şehrinde doğmuştur. Annesi Jane Ulusal Sağlık Servisi'nde çalışırken, babası Philip Taptiklis bir iş danışmanıdır. Babasının dedesi Yunan kökenli olup, Mora Yarımadası'ndan Yeni Zelanda'ya göç etmiştir. James'in İngiliz ve İskoç kökleri de bulunmaktadır. Theo, beş kardeşin en küçüğüdür ve iki erkek ve iki kız kardeşi vardır. Aylesbury Dilbilgisi Okulu'nda eğitim gördükten sonra, Nottingham Üniversitesi'nde felsefe üzerine lisans derecesi aldı. Daha sonra Bristol Eski Vic Tiyatro Okulu'nda sanat eğitimi aldı.
2016 yılı Haziran ayında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile iş birliği yaparak Yunanistan'a giden James, orada Suriyeli mültecilerle tanışarak onların durumları hakkında bilgi edinmiştir. Bu deneyimden sonra, Suriye İç Savaşı'ndan etkilenen insanlar için daha fazla insani yardım sağlanması konusunda aktif bir destekçi haline gelmiştir.
2018 yılında ise, 2009 yılından bu yana birlikte olduğu oyuncu Ruth Kearney ile dünyaevine girdi.
THEO JAMES’İN FİLMLERİ
You Will Meet a Tall Dark Stranger Ray
The Inbetweeners Movie James
Underworld: Awakening David
Divergent Tobias "Four" Eaton
The Divergent Series: Insurgent
The Benefactor Luke
War on Everyone Lord James Mangan
The Divergent Series: Allegiant
Underworld: Blood Wars
The Secret Scripture
Backstabbing for Beginner
Aşkın Algoritması
How It Ends Will Younger
London Fields Guy Clinch
Lying and Stealing Ivan
Archive George Almore
The Witcher: Nightmare of the Wolf
Dual
Mr. Malcolm's List
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