Serdar Topraktepe'den Beşiktaş itirafı: 'Son maçı olduğu için...'

Yayınlanma: 28.05.2024 - 19:52

Güncelleme: 28.05.2024 - 19:52

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, TRT Spor'a sezonun geneline dair bir değerlendirme yaptı.

Serdar Topraktepe'nin açıklamaları şu şekilde:

"Üstümüzde bir rahatlık var çünkü sözümüzü tuttuk. Hedefimiz kupaydı ve bunu başardık. Kupayı alınca hedefimize ulaştık. Mutluyuz."

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN KUPAYDI"



"Başkanımız Hasan Arat ve yönetimimize bu görevi bana verdikleri için teşekkür ediyorum. Normalde Beşiktaş her zaman şampiyonluğu kovalar ama bu sezon çok uzak kaldık. Oyuncularla konuştuğumuzda ilk hedefimizin kupa sonrasında lig olduğuna karar verdi. Camiaya bunu borçluyduk ve bunu başardığımız için mutluyuz."

"Ben futbolcuyken de kupalar kazandım Beşiktaş'ta ama teknik direktör olmak cidden çok farklı bir şey. Hoca olarak bunu kazanmak farklı bir duygu. Al-Musrati gol attığında duygularımız çok üst düzeydi. Bir fotoğraf var ben hariç herkes saha içine girdi. Çok değişik bir duyguydu. Biz bu maça 3-4 hazırlanmadık sadece. Lig maçları oynarken bile hedefemizde kupa vardı."

"Ben futbolcuyken de kupalar kazandım Beşiktaş'ta ama teknik direktör olmak cidden çok farklı bir şey. Hoca olarak bunu kazanmak farklı bir duygu. Al-Musrati gol attığında duygularımız çok üst düzeydi. Bir fotoğraf var ben hariç herkes saha içine girdi. Çok değişik bir duyguydu. Biz bu maça 3-4 hazırlanmadık sadece. Lig maçları oynarken bile hedefemizde kupa vardı."

"GHEZZAL İĞNE VURULUP GELDİ"

"Trabzonspor öne geçtiği maçların 17 tanesinde 14 galibiyet almış ona rağmen vazgeçmeden oynadık. Bunu kimse bilmez ama Ghezzal bu maçta oynamak için Fransa'ya gidip iğne vuruldu. Bağlarında yırtık vardı. Nüksetme ihtimali olsa da, 'Ben oynamak istiyorum ne olursa olsun' dedi. Bize bu maçı kazandıran şeyler bunlar oldu."

"Teknik direktör olduğumuz zaman yaşadığım en büyük zorluklardan birisi maçtan galip ayrılsak bile oynamayan oyuncularla konuşup sürekli onları motive tutmak gerekiyor ama bunları başardık. Bundan 20 yıl önce bana Beşiktaş'ın başında kupa kaldıracağımı söyleseler sadece hayal edebilirdim ama şu anda buradayız ve kupayı kazanmış olarak oturuyorum."

"Mütevazilik Beşiktaş'ın ruhunda var ama hakkımız yenerse gerektiği zaman agresif olabilir. Yediğim kırmızı kart için biz normalde süreleri kendimiz tutuyoruz ama maçın getirdiği gerilimle 4. hakem ile konuştuk ve o da hakeme kart vermesi gerektiğini söyledi. Hakemin takdiri ise kırmızı oldu."

"BU KADAR DEĞİŞİM OYUNCULAR ETKİLEDİ"



"Feyyaz Uçar maç öncesinde bizle yaptığı görüşmelerle üzerimizdeki baskısı atmamızı sağladı. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba sürekli gelip bizimle konuşup bize yardımcı oldular sürekli."

"Beşiktaş'ın başına gelen hocaları tarışamayız hepsi Türkiye'ye veya dünyaya kendisini kanıtlamış isimler ama bazen bir şeyler koptu ve istenilmeyen bir sezon oldu. Bu kadar çok teknik direktör değişimi oyuncuları oldukça etkiledi. Gelecek sezon iyi bir başlangıç yapmak zorundayız camiaya bunu borçluyuz."

"Semih Kılıçsoy'a ilk geldiğim zaman gittim dedim ki, "Hatayspor maçında 11 oynayacaksın git dinlen kendini hazırla.' Buradaki en büyük avantajımız U-19 ile A Takım'ın aynı yerde idman yapması. Alt takımdan gelenleri daha rahat bu ortama sokabiliyoruz. Taraftarlar gelip bana, "Hocam genç oyuncuları oynat' diyor. Bizde bunu istiyoruz. Genç oyuncular bizim değerimiz."

"SON MAÇI OLDUĞU İÇİN OYUNA ALDIM"



"Kasımpaşa maçında sakatlıktan çıkan oyuncularımız vardı. Bende bu oyuncuları oynatacağıma taraftarın da isteği olan gençleri attım sahaya ve iyi performanslarda gösterdiler. Ben Türk oyuncuların farklı mevkilerde oynamasını istiyorum. Örneğin ben Semih Kılıçsoy'u forvet arkası bile oynattım. Kanat oynadı, santrfor oynadı. Tüm mevkilerde oynamasını istiyorum. Maç içerisinde planlarımız oluyor ve oyuncuların buna uyum sağlaması lazım. Semih ceza sahası içine girdiği zaman affetmez. Semih saha için bencilliğini yani doğru pasları verme asist yapma özelliklerini geliştirirse inanılmaz bir moktaya yükselecek. Biz de bunu hem kendisi hem de Beşiktaş için istiyoruz."

"Ghezzal yanıma gelip, "Hocam bunu böyle yapacağız, bunu böyle yapmalıyız.' diyerek bana çok yardımcı oldu. Cenk ve Mert Günok daha sayamadığım bir sürü oyuncu sürekli yanıma gelerek bir konuşma yaptık. Birlik ortamı kurduk. Umarım bunu devam ettirebiliriz. Semih sezon içerisinde yaşadığı sakatlıkla biraz geriye düştü ama şu anda özellikle Kasımpaşa maçında attığı golle şu anda ne kadar iyi durumda olduğunu gösterdi. Umarım EURO24'te gösterdiği performansla hem ilerlerlemizi sağlar hem de bizleri gururlandırır. Yakup Arda Kılıç çok iyi topçu olacak. Bundan eminim maça almak isterdim ama son maçı olduğu için Ghezzal'ı oyuna aldım."

"Yönetim önümüzdeki haftadan itibaren bazı şeyleri netliğe kavuşturacak. Biz, Samet Aybaba ile bazı şeyleri yapmaya başladık kamp yerleri gibi veya dinlenme döneminde yapılacak idmanlar gibi. Yönetimimiz kararını kısa süre içerisinde verecek o zaman her şey belli olur."