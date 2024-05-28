Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: 'Harika anılar biriktirdim'
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Nottingham Forest'tan kiraladığı Joe Worrall, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı ekibe veda etti.
Beşiktaş'a devre arasında katılan Joe Worrall'ın Siyah-beyazlılarla macerası kısa sürdü.
Siyah-beyazlı takımda teknik ekiple vedalaşan Rachid Ghezzal'dan sonra İngiliz oyuncu Joe Worrall, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrıldığını duyurdu.
Worrall yaptığı paylaşımda, ''Teşekkürler Beşiktaş. Burada harika anılar biriktirdim'' notunu paylaştı.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Nottingham Forest'tan Beşiktaş'a gelen Worrall, çıktığı 9 maçta 1 gol kaydetti.
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