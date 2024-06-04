Serdar Topraktepe'den Semih Kılıçsoy açıklaması: 'Avrupa'dan teklifler var'

Yayınlanma: 04.06.2024 - 12:10

Güncelleme: 04.06.2024 - 12:11

Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Siyah-Beyazlıların altyapısından kısa zamanda yukarı çıkacak 7-8 futbolcu sayabileceğini belirtti. Topraktepe, Semih Kılıçsoy'dan övgüyle bahsederken, genç forvete Avrupa'dan teklifler olduğunu aktardı.

Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza atan Topraktepe yaptığı açıklamada, "Bizim çocuklarımız çok yetenekli. İmkanlar arttığında bizi çok güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. 19 yaş altı takımı ile A takım iç içe geldiğinde bile bir değişim oldu. Yurt dışında Ajax, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Benfica böyle. Böyle güzel tesisler olursa Türk futbolu çok daha güzel yerlere gelir. Kısa zamanda yukarı çıkacak 7-8 isim daha sayabilirim. Şartlar oluşursa hepsi A takıma hizmet edebilecek. Altyapımızda senelerce Beşiktaş'a hizmet eden hocalar var. Altyapıda ekip olarak da kendimize güveniyoruz. Şartlar oluşursa çok daha fazlaları çıkacak." diye konuştu.

"İMKANLARIMIZ DAHA GÜZEL OLACAK"

Altyapıda tesisleşmenin önemine değinen Serdar Topraktepe, "Senede Avrupa'ya 2 oyuncu satabileceğinizi düşünürseniz, çok büyük bir gelir olur. Altyapıya tesis için harcanacak belli bir para var ama bu bir oyuncudan rahatlıkla çıkabilir. Her sene 1-2 oyuncu çıkarttığımızda ve bunun geliri Beşiktaş'ın kasasına girdiğinde, imkanlarımız daha güzel olacak." dedi.

Yurt dışında Salzburg, Bayern Münih ve Ajax gibi birçok takımın altyapı tesislerini gezdini anlatan Topraktepe, "Ajax'ın, okulunun içinde olduğu ve altyapısının A takımla birlikte bulunduğu bir tesisi var. Başarıları, altyapı tesisisin şart olduğunu gösteriyor. Yönetimimiz de çok uğraşıyor. Uzun vadede altyapımızın ihtiyaçlarını karşıladığımızda, A takıma katkısının artacağına ve Beşiktaş'ın adımlarının daha sağlam olacağına inanıyorum. Altyapıdaki çocuklarımıza ne kadar imkan verirsek, A takımın başarı oranını yükseltebilecek oyuncuların çıkması çok daha rahat olacak." ifadelerini kullandı.

Altyapıdaki oyuncuları fiziksel olarak A takım seviyesine getirmek için özel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Topraktepe, şunları aktardı:

"İnşallah çocuklarımıza yakışır bir tesis yaparız. Genç milli takımlarda Serpil Hamdi Tüzün ile Gündüz Tekin Onay'ın bize çok emekleri var. Ben onların elinde büyüdüm. O zamanlarda mahalle futbolu vardı, alan vardı. Ağaçlara tırmanmak gibi çocuklarımızın doğaçlama kuvvetlenebileceği imkanlar vardı. Gündüz hocam, 'Oyuncularımız çok yetenekli.' diyordu. Şimdi gerçekten imkanlarımız çok az. Mahalle futbolu diye bir şey kalmadı. Alan kalmadı. Çocuklarımızın takımlarında yaptığı 1-1,5 saatlik antrenmanlarda gelişmesi çok zor. Biz bunu 19 yaş altı takımında bireysel idmanlara dönüştürdük. Ekstra idmanlar yaparak onların güçlenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. A takımdaki fiziksel seviyeye yakın bir noktaya getirirsek, çocuklar orada yeteneklerini sergileyebilir. Fiziksel olarak güçlenilmediği zaman, başka takımlara kiralık gidip kaybolabiliyorlar. Çok yetenekli oyuncunun kaybolduğuna inanıyorum. Onlara iyi tesisler sunmamız lazım. Eğitim de çok önemli. İnşallah butik okulun olduğu bir tesis tek istediğimiz şey. Hayalimiz bu. Eğer olursa, A takımımıza daha sağlam ve güçlü adımlarla gelen gençlerimiz olacak. Uzun vadede hayalim bu."

"SEMİH EN KISA ZAMANDA DAHA İYİ YERLERE GELİR"

Serdar Topraktepe, siyah-beyazlı takımın bu sezon ön plana çıkan genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'da da üstüne koymaya devam edeceğine inandığını dile getirdi.

"Semih, altyapılarda gol kralı olduğunu hatırlatan Topraktepe, "Beşiktaş'ı çok iyi temsil etti. Üzerine koyarak gideceğine eminim. Semih en kısa zamanda daha iyi yerlere gelir. Avrupa'dan teklifler var. Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. A Milli Takım'ımızdan çok beklentimiz var. Semih kendisini ispatladı. Fiziksel olarak da iyi. Her şeyi yapabilecek kapasitede." şeklinde görüş belirtti.

"KUPAYI ALDIK, BU KONU KAPANDI"

Futbolculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerinde yeniden Türkiye Kupası'nı kazanan Serdar Topraktepe, kupa zaferi ile ilgili olarak şu görüşlerini paylaştı:

"İlk günden beri hedeflediğimiz kupayı aldık. Mutluyuz. Beşiktaş'ın müzesinde çok fazla kupa var. Artık kupa tarafını kapatıp, taraftarımızın da istediği, gelecek sezona iyi bir başlangıç yapabileceğimiz yapılanmaya yoğunlaştık. Beşiktaş'ın başarılarla dolu bir kimliği var. Gelecek sezona iyi bir başlangıç yapmak için yönetimimiz gerekli adımları atmaya başladı. Artık odaklanmamız gereken yer önümüzdeki sene. Göreve geldiğimizden beri futbolcuların mutlu olması için gereken ortamı sağlamaya çalıştık. Onlar da kupayı alarak bize yaptıklarımızın doğru olduğunu gösterdi. Kupayı aldık, bu konu kapandı. Beşiktaş'ın hedefleri büyüktür. İnşallah önümüzdeki sezon büyük hedeflerimize doğru iyi bir başlangıç yaparız. Bu sezon aksilikler Beşiktaş'ın yakasını bırakmadı. Sakatlıklarla çok mücadele ettik. İnşallah sezona hazır şekilde başlarsak, her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum."

Kulüp başkan Hasan Arat ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın kupa sürecindeki desteğine değinen siyah-beyalı teknik adam, "Samet Aybaba bir abi olarak bizimle beraber. Ondan büyük güç alıyoruz. Büyük bir tecrübesi var. Kendini kanıtlamış bir isim. Başkanımız tesise fazla gelmeyi sevmediğini ve futbolun içine fazla girmek istemediğini söylemişti. Son süreçte biz de ondan hep yanımızda olmasını istedik, bizi kırmadı. Tüm süreçlerde yanımızdaydı." ifadelerini kullandı.

Topraktepe, siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı oyuncuların gelecek sezon önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Al-Musrati çok kaliteli bir oyuncu. Beşiktaş'a çok katkı yapacağına, gelecek sezon daha iyi olacağına inanıyorum. Ernest Muçi de genç ve gelecek vadeden bir oyuncu. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Svensson çok iyi bir profesyonel. Tam bir görev adamı. Tecrübeli bir oyuncu. Bu 3 oyuncunun da Beşiktaş'a katkı sağlayacağına inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.