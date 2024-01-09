Serdar Topraktepe'den Semih Kılıçsoy'a övgü: 'Tüylerimizi diken diken ediyor'
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 4-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.
Topraktepe, "İlk öncelikle maçtan önce de söyledim, eksiklerimiz var ama Beşiktaş forması giyen her oyuncu değerli. Birlik, beraberlik sahaya yansırsa diye konuşmuştuk, bunu yansıttılar bugün. Önde oynamamız gerektiğini, hızlı oynamamız gerektiğini söyledik. Hızlı, çabuk oynadık. İlk dakikalarda golü bulduktan sonra geri çekildik ama maç boyunca top bizdeydi. Futbolcuları tebrik ediyorum, mutluyuz" dedi.
Genç futbol adamı, sözlerine, "Olumlu yönlerde, takım halinde oynadık, takım boyunda sorun yaşamadık. Önde oynadık. Bu takım için iyi bir şeydi. Eksiklerimiz, bazı oyuncularımız sakatlıktan çıkıyor. Ege mesela, bugün yerinde oynadı. Çok güvendiğim bir oyuncu. Bugün de iyi oynadı. Bu sakatlıklar olduğu zaman biraz tempo düşüyor" diye devam etti.
Karşılaşmada 2 gol atan Semih Kılıçsoy'un performansı sorulan Serdar Topraktepe, "Onların hepsi bizim evladımız. A Takım'daki oyuncuların hepsi pırıl pırıl, hepsi istekli. Semih altyapıdan yetişen evladımız, onların başarısıyla gurur duyuyoruz. Burada görmek tüylerimizi diken diken ediyor. Biz de onlarla aynı duyguları yaşıyoruz" sözlerini kullandı.
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