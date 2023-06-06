Serebral palsi hastası Begüm Pusat'ın hayatı basketbolla değişti
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı'nda forma giyen doğuştan serebral palsi hastası Begüm Pusat (19), daha önce engeli olmaktan utandığını, ancak basketbol sayesinde hayatının değiştiğini belirtti. Pusat, ''Basketbol benim hayata bakış açımı değiştirdi. Ben eskiden engelimden utanan birisiydim. Kimseye engelim olduğu söylemezdim" dedi.
Doğuştan serebral palsi (beyin hasarına bağlı olarak gelişen hareket ve duruş bozukluğu) hastası olduğu için tekerlekli sandalyeye mahkum olan Begüm Pusat, 10 yaşında basketbol oynamaya başladı. Şu an Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı'nda forma giyen ve takımın Aksaray'daki kampında ter döken Pusat, hayatının değiştiğini söyledi.
Begüm Pusat
Pusat, okulun önünde gördüğü milli oyuncu Işıl Alben'in resminin de bulunduğu basketbol reklamı sonrası, ilk olarak takımın kampını, ardından Beşiktaş Tekerlekli Basketbol Takımı'nın maçını izlemesiyle, basketbol oynamaya başladığını belirtti.
"BASKETBOL, HAYATA BAKIŞ AÇIMI DEGİŞTİRDİ"
Basketbolla tanışmadan önce engeli olmaktan utandığını belirten Pusat, şunları söyledi:
''Basketbol benim hayata bakış açımı değiştirdi. Ben eskiden engelimden utanan birisiydim. Kimseye engelim olduğu söylemezdim. 'Sol elinde ve sol ayağında ne problem var?' diye soranlara, ‘Buruk, kırık’ gibi cevaplar verirdim. Asla engelimi söylemezdim. Basketbola başlayınca, her şeyin hayatımızın akışında var olabileceğini öğrendim. Hiçbir şey senin istediğine ulaşmana engel değil. Sen onu istiyorsan, bunu yapabilirsin. Basketbol sahasına girince tüm engeller ortadan kalkıyor. Ben sandalye üzerinde basket atabiliyorum. Bu sandalyeyle her şeyi yapabiliyorum. Basketbol, bana savaşmayı ve hayatta her türlü zorluğun aşılabileceğini öğretti.”
Pusat, şu an bir taraftan milli takımda oynadığını, bir taraftan da spor yöneticiliği bölümü için üniversite sınavlarına hazırlandığını sölerine ekledi.
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