Serge Aurier'in yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Serge Aurier'in San Diego ile görüştüğü ve transferin kısa süre içerisinde netleşmesinin beklendiği iddia edildi.

Serge Aurier'in yeni takımı belli oluyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 13:24

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra geçtiğimiz yazdan bu yana boşta olan Serge Aurier'e sürpriz bir transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Aurier, MLS takımı San Diego temas halinde.

Haberde Kadrosuna PSV Eindhoven'dan Hirving Lozano ve Anderlecht'ten Anders Dreyer'i katan ABD ekibinin, 32 yaşındaki sağ bekle de görüştüğü ve transferin kısa sürede netleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Galatasaray'a genç sezonun ara transfer döneminde transfer olan Fildişi Sahilli futbolcu, sarı kırmızılılarda sadece 4 maça çıkabilmiş ve geçtiğimiz yaz takımdan ayrılmıştı.


Etiketler: #Serge Aurier #San Diego #galatasaray

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