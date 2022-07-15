Fransızlar duyurdu: Galatasaray'dan Serge Aurier hamlesi

15 Temmuz 2022 Cuma, 10:59

Galatasaray için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fransız basınından RMC Sport, sarı-kırmızılıların, serbest statüde yer alan Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ile ilgilendiğini duyurdu.

İKİ TALİBİ DAHA VAR

29 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray dışında, Atletico Madrid ve Fulham'ın da ilgilendiği, Aurier'in kısa süre içerisinde yeni takımına karar vermesinin beklendiği ifade edildi.

Son olarak Villarreal forması giyen Aurier, kariyerinde Paris Saint-Germain ve Tottenham gibi önemli Avrupa takımlarında forma giydi.

GEÇEN SEZON 2 ASİST YAPTI

Geçen sezon Villarreal'de 24 maçta süre alan tecrübeli sağ bek, 2 asist yaptı.