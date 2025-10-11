Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.10.2025 16:17:00
Sergen Yalçın, bir Fenerbahçeli oyuncuyu daha istiyor!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için harekete geçiliyor.

Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan siyah beyazlı yönetim devre arasında kadrosuna önemli takviyeler 

yapmayı planlıyor.

Sezon başında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Beşiktaş, ezeli rakibinden bir ismi daha gündemine aldı.

Sabah'ın haberine göre Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin stoperi Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti.

ADALI, TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, tıpkı Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi Çağlar için kiralama teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü, 5 maçta 1 asistlik katkı sağladı.

