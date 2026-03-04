Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi açıklaması: 'Taraftarımız merak etmesin'

Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi açıklaması: 'Taraftarımız merak etmesin'

4.03.2026 22:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi açıklaması: 'Taraftarımız merak etmesin'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupadaki Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.

Sergen Yalçın, "Karma bir takım vardı, iyi oynadık. Taraftar desteği vardı, onların hep yanımızda olmasını istiyoruz. Türkiye Kupası öncelikli hedef. Lider çıkmak önemli, ilk maçı iç sahada oynayacağız. Grup bölümü başarılı geçti. Rakiplere ve devamına bakacağız" dedi.

SERGEN YALÇIN'DAN DERBİ SÖZLERİ

Siyah-beyazlı teknik direktör, hafta sonunda oynanacak derbi hakkında ise, "Galatasaray ile zor bir maça çıkacağız. Güçlü ve iddialı bir takım. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız" diye konuştu.

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #sergen yalçın

İlgili Haberler

ÇBK Mersin EuroCup'ta finale çıktı!
ÇBK Mersin EuroCup'ta finale çıktı! ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroCup yarı finali ikinci maçında karşılaştığı BLMA ekibini 86-60 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.
Galatasaray set vermeden Kupa Voley'de Dörtlü Final'de!
Galatasaray set vermeden Kupa Voley'de Dörtlü Final'de! Galatasaray, Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde karşılaştığı Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen ekip oldu.
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde: Kara Kartal'dan 4 gollü galibiyet!
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde: Kara Kartal'dan 4 gollü galibiyet! Beşiktaş, Türkiye Kupası grup aşaması dördüncü hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.