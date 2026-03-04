Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde: Kara Kartal'dan 4 gollü galibiyet!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçı 4-1 kazandı ve grubu lider olarak bitirdi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Amir Murillo, 28. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 81. dakikada Kartal Yılmaz kaydetti.

LİDER OLARAK ÇEYREK FİNALDE

Çaykur Rizespor'un tek golü 85. dakikada Giannis Papanikolaou'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 10 puanla lider olarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çaykur Rizespor 4 puanla, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.