Sergen Yalçın'dan galibiyet değerlendirmesi: 'Bunları konuşmaya gerek yok'

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yı Djalo ve Asllani'nin golleriyle 2-0 yendi. Siyah beyazlılar puanını 59 yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Maç hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Rotasyonlu bir kadroyla oynadık. İyi oynadık. İkinci yarı 2-3 tane pozisyon verdik ama bu maçlarda normal. Sezonun sonu geldi artık. Ligde sadece ilk 4 hedefi var. Konsantre olmak da zor. Bu maçlarda fazla konuşmaya gerek yok. Önemli olan 3 puandı. Hemen kupa maçına hazırlanacağız. Asllani'nin performansı çok iyiydi. Djalo iyiydi. Olitan da... Bu tür maçlarda bunları çok konuşmaya gerek yok, herkes iyiydi bugün" dedi.