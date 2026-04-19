Sergen Yalçın'dan mağlubiyet değerlendirmesi: 'Oyuncuların psikolojisi bozuldu'

19.04.2026 19:45:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybedilen Samsunspor maçının ardından konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "İlk yarı daha iyiydi oyun. Kontrolümüzdeydi. İkinci yarının 20-25 dakikası kötü başladık. Rakip 2 tane jeneriklik gol attı. Oyuncuların psikolojisi bozuldu beklenmedik bir durum oluşunca. Kötü oyunla kaybettik. Üzgünüz" dedi.

"BİZE YAKIŞMADI"

Sergen Yalçın, "Bazı bireysel performansları değerlendireceğiz kendi içimizde. Perşembe önemli bir maç oynayacağız içeride. Ligde maçlar kaybedilebilir, normal, herkes kaybedebilir. İkinci yarı bize yakışmadı. İkili mücadelelerde rakip çok önümüze geçti" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda TOFAŞ'ı 98-84 yendi.
Beşiktaş'ta iki futbolcu, Samsunspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla kaybetti.