Sergen Yalçın'dan mağlubiyet değerlendirmesi: 'Oyuncuların psikolojisi bozuldu'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "İlk yarı daha iyiydi oyun. Kontrolümüzdeydi. İkinci yarının 20-25 dakikası kötü başladık. Rakip 2 tane jeneriklik gol attı. Oyuncuların psikolojisi bozuldu beklenmedik bir durum oluşunca. Kötü oyunla kaybettik. Üzgünüz" dedi.

"BİZE YAKIŞMADI"

Sergen Yalçın, "Bazı bireysel performansları değerlendireceğiz kendi içimizde. Perşembe önemli bir maç oynayacağız içeride. Ligde maçlar kaybedilebilir, normal, herkes kaybedebilir. İkinci yarı bize yakışmadı. İkili mücadelelerde rakip çok önümüze geçti" ifadelerini kullandı.