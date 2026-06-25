Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: 'Robert Lewandowski'yi kabul etmedim'

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın; A Milli Futbol Takımı, Robert Lewandowski transferi ve Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk kariyerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"LEWANDOWSKI'Yİ KABUL ETMEDİM"

Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde Başkan Serdal Adalı'nın Lewandowski önerisine karşı çıktığını kaydeden Yalçın, "Lewandowski'yi kabul etmedim. Başkana Lewandowski'yi alırsak, Quaresma'yı da alalım, ben de 3-5 kilo versem oynarım' dedim. Çok güldük. Banane abi Barcelona'da oynuyorsa. Ben 40 yaşında adam almam. Kurmak istediğimiz sisteme aykırı bir defa. 'Alacaksan Lukaku, Sörloth al' dedim. Lewandowski o zaman 15 milyon Euro imza parası, 12 milyon Euro da maaş istiyordu. Kötü mü yapmışım, iyi mi?" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM'İ DİNLEMEK LAZIM"

Terim'in A Milli Futbol Takımı hakkında yaptığı açıklamalara değinen Yalçın, "Fatih Hoca'nın yaptığı tespitlere dikkat etmek lazım. Dinlemek lazım onu. Duayen olarak gördüğümüz bir isim. Türkiye'de milli takımı eleştirecek kişi Fatih Terim'dir" diye konuştu.

"ARDA TURAN TÜRKİYE'DEN UZAK DUR"

Arda Turan'ın başarılı olduğunu ve Avrupa'da daha ileriye gidebileceğini belirten Sergen Yalçın, "Arda Turan, Avrupa'da güzel takımlara gidebilir. Arda'ya tavsiyem; Türkiye'den uzak dur. Başımıza gelenleri gördün işte. Daha ötesi var mı?" dedi.