Sergen Yalçın için büyük iddia: Tarihi bile belli oldu

05 Kasım 2022 Cumartesi, 09:21

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de gelen üst üste kötü sonuçların ardından Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın yolları ayrılmıştı. 49 yaşındaki çalıştırıcı kısa süre önce suskunluğunu bozdu ve yeniden sahalara dönebileceğinin mesajını verdi.

STEFAN KUNTZ'A VEDA

Ajansspor'un haberine göre; Avrupa Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile berabere kalan, Faroe Adaları'na 2-0 yenilen Türkiye A Milli Takımı'nda çanlar Stefan Kuntz için çalıyor. Başarısız sonuçlar ve oynanan futboldan rahatsız olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Dünya Kupası arasında teknik direktör değişimine gideceği belirtiliyor.

SERGEN YALÇIN'IN İSMİ ÖN PLANDA

TFF'nin milli takımdan sorumlu yetkilileri bir süredir değişiklik konusunu düşünüyor. Federasyon yetkilileri kasım ayında sonunda Sergen Yalçın'ı göreve getirmeyi planlıyor; bu çerçevede görüşmeler devam ediyor.

Yalçın'ın ekibinde yer alan Murat Şahin, bir süre önce Radyospor'a konuk olmuş ve "Ekip olarak milli takımın başına mı geçiyorsunuz" sorusuna, "Şimdilik buna cevap vermeyeyim" şeklinde yanıt vermişti.

ÇOK SAYIDA TAKIMDA ÇALIŞTI

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Sergen Yalçın daha sonra Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevine soyundu. Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyeri boyunca Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve son olarak Beşiktaş'ta çalıştı. 49 yaşındaki teknik adam siyah-beyazlıların başında 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.