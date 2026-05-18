Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı: Serdal Adalı'dan Şenol Güneş açıklaması

18.05.2026 17:16:00
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ilk kez konuştu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Başkan Serdal Adalı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde: 

"Öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını görüşmek için...

Kötü bir sezon geçirdik ve dolayısıyla tepkiler... Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Görüşme uzamadan önümüzdeki tepkiler olacak. Canı yanan taraftar bağıracak! Bunları konuştuğumuzda hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık."

"SON 3-4 SENEDE CAMİA HAKLI"

"Son 3-4 senede camia haklı! Tepkide de haklı. Biz de iyi sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisine 'Neden?' diyemiyorum. Haklılar...

Her bağırıldığında gidecek olursak... İnce ip üstünde giderek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek finansal, gerek idari...

Evet durumdan ben de, hoca da memnun değiliz! Bir şeyden vazgeçecek değiliz! Başarmak mecburiyetindeyiz! Bırakmak en kolayı, hoca da söyledi."

"ALTERNATİF HOCA"

"Alternatif hoca soracaksınız... Aklımın ucundan bu öğleye kadar ayrılık geçmedi! Hoca kendini devam etmeye hazır hissetmedi!"

SERKAN REÇBER

"Sizden sonra Serken Reçber ile görüşeceğiz ve planlamayı gözden geçireceğiz. Hoca camiaya uzak isim değil, kafasındaki oyuncuları da sorarız.

Serkan Reçber ile de bir konuşacağım. Aylardır çalışıyor, çalışmalarını göreyim, raporlasın. Ondan sonra onunla da konuşacağız. Yeni teknik direktörde onun fikirleri de önemli."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR

"Çok kısa sürede teknik direktör belli olur. Çalışmalara başladı. Sergen Hoca'nın tazminatı yok. Haziran maaşı da olmayacak. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız."

ŞENOL GÜNEŞ

"Şenol Güneş'i çok severim ama çalışmayı düşünmüyorum!"

