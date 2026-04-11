Serdal Adalı'dan TFF'ye 'hakem' tepkisi: 'Sahanın içine adalet gelmedikçe...'

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, denetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısında konuşan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'yu anarak başladı. Adalı, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetten dolayı teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ederken, "Beşiktaşımızın 100. yılında unutulmaz şampiyonluğun mimarı Mircea Lucescu'yu saygı ve rahmetle anıyorum. Dün aldığımız güzel galibiyetten dolayı Sergen hocamızı ve oyuncularımız tebrik ediyorum” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana önemli bir bonservis gelirleri elde ettiklerini belirten Adalı, maaş bütçesiyle ilgili yapılan çalışmaların ilerleyen dönemde kulübe katkı sağlayacağını belirtti.

Adalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimizde futbol takımımızın yapılanması için 1.5 yıllık süre istemiştik. Henüz sportif anlamda istediğimiz yerde değiliz ancak bugünkü takıma baktığımızda ışığı görebiliyoruz. Yıllar sonra maçları heyecanla beklediğimizi, takımımızı umutla takip ettiğimiz düşünüyorum. Her şeyden önce kadromuzu kaliteli oyuncularla güçlendirdik. Biz futbol takımımızın sportif başarıyla birlikte ekonomik kazanç getirmesini de istiyoruz. En önemli gelir kalemlerinden biri de bonservis gelirleridir. Göreve geldiğimizden beri iki transfer döneminde 72 milyon Euro gelir elde ettik. Takımımızın yaş ortalamasını da 26'ya düşürdük. Mali anlamda kulübü zora sokan birçok oyuncudan az hasarla kurtulduk. Mevcut takımımızın maaş bütçesi, önümüzdeki dönemlerde takım kurgusunda önemli bir hareket alanı sağlayacak. Sezonu yapacağımız transferler takıma direkt katkı sağlayacak önemli oyuncular olacak”

''EĞİTMEN' DENİLEN TİYATROCULAR VE FUTBOLU BİLMEYEN HAKEMLER'

Yeni sezonun transfer çalışmasına değinen Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'na hakem kararlarıyla ilgili tepki gösterdi.

Adalı açıklamasında, "Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında iddialı olacak, önemli hamleler yapacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden görüşmelerimizi yapıyoruz. Camia olarak hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir mesele var. En büyük bütçeleri de oluştursak, en önemli oyuncuları da getirsek maalesef Türk futbolunun durumu ortada. Sahanın içine adalet gelmedikçe kalıcı başarı beklemek hayal olur. Hakem hatalarına yaptırım uygulamayan bir federasyonumuz var. Adına 'eğitmen' denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler. Daha kötüsü sahaya talimat alarak çıkanlar var. Yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyorlar ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Adalı sözlerine şöyle devam etti:

"Camiamız merak etmesin. Türk futbolunu saran bu kara düzene karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Beşiktaşımızın hakkını da kimseye yedirmeyeceğiz. Beşiktaş camiası yeter ki birlik ve beraberlik içinde olsun. Masaya yumruğu camia vurur. Yoksa ben her gün gidip bağırsam da çağırsam da bir şey ifade etmiyor. Bütün engellemelere, eşitsizliklere rağmen Beşiktaşımızı hak ettiği yerlere taşıyacağız.

Siyah-beyazlı kulübün önemli sponsorluk anlaşmalarına imza attığını aktaran Adalı, "Beşiktaşımızın mali bağımsızlığını sağlayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz aralık ayında gerçekleştirdiğimiz divan kurulundan bu yana 16 sponsorluk ve iş birliği anlaşmasından 1.9 milyar TL'yi Beşiktaşımıza kazandırdık" dedi.

"KONU BÜTÜN ŞEFFAFLIĞIYLA BUDUR"

Beşiktaş'tan bu sezon Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'lik kısmını siyah-beyazlılar geçtiğimiz yıl almıştı.

Adalı bu konuyla ilgili açıklamasında, “Gedson Fernandes transferinde farklı bir yol izledik. Sezon başında oyuncunun bizde bulunan yüzde 50'lik payını satarak daha düşük bir pay elde etmek yerine oyuncunun bonservis gelirinin tümüne sahip olarak transferi Benfica'ya pay verme konusunu ortadan kaldırdık. Transferi Beşiktaş'ın lehine daha karlı olacak şekilde tamamladık. Gedson'un bonservisinin Benfica'da bulunan yüzde 50'lik kısmını yani 10 milyon Euro karşılığında satın aldık. Ve bu işlemden sonra Gedson'u bonservisini hemen verdiğimiz için Benfica'ya ödeyeceğimiz bu rakamı kiralama giderine yazdık. Bugün 641 milyon TL olan oyuncu giderlerinin 10 milyon Euro'luk, yani yaklaşık 500 milyon TL'lik kısmı Gedson transferinde yaşanan bu özel durumdan yaşanıyor” dedi.

Adalı ayrıca, “Burada camiamızın bilmesini istediğim bir konu daha var. Bu işlemi 2025 giderlerine yazmak durumundayız ancak Gedson için ödeyeceğimiz 10 milyon euroyu tek kalemde değil, önümüzdeki 5 yıla yayarak ödeyeceğiz. Spartak Moskova'dan alacağımız bonservisi peşin aldık ve tarihimizin en yüksek bonservis gelirlerinden birini Beşiktaşımızın kasasına koyduk. Denetleme kurulunun raporunda menajer maliyeti ve oyuncu kiralama bedelleriyle ilgili konu bütün şeffaflığıyla budur” açıklamasında bulundu.

Adalı Bankalar Birliği Anlaşması'yla ilgiliyse şunları söyledi:

“Dikilitaş projesinden peşinat olarak alacağımız 2.2 milyar liralık geliri Bankalar Birliği’ne olan borcumuzun ana para ödemesi için kullanacağız. Bu borcun faizini de 3 yıl içerisinde kapatacağız”