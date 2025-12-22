Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sergen Yalçın kadroda düşünmüyordu... Felix Uduokhai'ye Alman ekibinden kanca!

Sergen Yalçın kadroda düşünmüyordu... Felix Uduokhai'ye Alman ekibinden kanca!

22.12.2025 16:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sergen Yalçın kadroda düşünmüyordu... Felix Uduokhai'ye Alman ekibinden kanca!

Trendyol Süper Lig’de devre arası transfer döneminin çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta Felix Uduokhai'ye Bundesliga takımlarından Mainz’ın ilgi gösterdiği iddia edildi.

Beşiktaş, ara transferde birden fazla bölgeye takviye planlıyor. Siyah-beyazlı ekip kadrosuna yapacağı transferlerin yanı sıra yollarını ayıracağı isimler için de görüşmelerini sürdürüyor.

beIN Sports’ta yer alan habere göre Beşiktaş’ta ara transferde takımdan ayrılması beklenen isimler arasında en güçlü aday olarak Felix Uduokhai yer alıyor.

Bundesliga takımlarından Mainz’ın deneyimli stoperle ilgilendiği ve resmi bir adım atabileceği ifade edildi. Uduokhai, Beşiktaş’a zorunlu satın alma opsiyonuyla 2024/25 sezonunda imza atmıştı.

Augsburg’dan 5.5 milyon Euro'luk bedelle Beşiktaş’a transfer olan 28 yaşındaki stoperin kontratı 2027’de sona eriyor. Uduokhai, Beşiktaş formasıyla 47 maçta süre aldı.

Bu sezon Beşiktaş formasını 11 maçta giyen Alman oyuncu, Trendyol Süper Lig’deki son 10 karşılaşmada süre almadı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Mainz #Felix Uduokhai

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın 5 maçlık hasreti sona erdi!
Beşiktaş'ın 5 maçlık hasreti sona erdi! Beşiktaş, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek.
Spor yazarları Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını kaleme aldı: 'Eksik Beşiktaş, savaşarak kazandı!'
Spor yazarları Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını kaleme aldı: 'Eksik Beşiktaş, savaşarak kazandı!' Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.