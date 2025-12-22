Sergen Yalçın kadroda düşünmüyordu... Felix Uduokhai'ye Alman ekibinden kanca!

Beşiktaş, ara transferde birden fazla bölgeye takviye planlıyor. Siyah-beyazlı ekip kadrosuna yapacağı transferlerin yanı sıra yollarını ayıracağı isimler için de görüşmelerini sürdürüyor.
beIN Sports’ta yer alan habere göre Beşiktaş’ta ara transferde takımdan ayrılması beklenen isimler arasında en güçlü aday olarak Felix Uduokhai yer alıyor.
Bundesliga takımlarından Mainz’ın deneyimli stoperle ilgilendiği ve resmi bir adım atabileceği ifade edildi. Uduokhai, Beşiktaş’a zorunlu satın alma opsiyonuyla 2024/25 sezonunda imza atmıştı.
Augsburg’dan 5.5 milyon Euro'luk bedelle Beşiktaş’a transfer olan 28 yaşındaki stoperin kontratı 2027’de sona eriyor. Uduokhai, Beşiktaş formasıyla 47 maçta süre aldı.
Bu sezon Beşiktaş formasını 11 maçta giyen Alman oyuncu, Trendyol Süper Lig’deki son 10 karşılaşmada süre almadı.