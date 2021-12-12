Sergen Yalçın sonrası ilk maçına çıkan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesler
Vodafone Park'ta Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlar, geçtiğimiz günlerde istifa eden Sergen Yalçın'a tezahüratta bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, perşembe günü görevinden istifa etti.
Sergen Yalçın sonrası ilk maçına Yukatel Kayserispor karşısında çıkan Beşiktaş'ta takımın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer alıyor.
Kayserispor maçı öncesinde Vodafone Park'ta yerine alan siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın tezahüratları yaptı.
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