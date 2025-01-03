Beşiktaş, ikinci Sergen Yalçın dönemine hazırlanıyor: İşte takımın başında çıkacağı ilk maç!

Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:46

Güncelleme: 03.01.2025 - 09:50

Serdal Adalı'nın bir numaralı teknik direktör adayı Sergen Yalçın ile hafta sonu yüz yüze görüşme yapacağı belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, bu görüşmede taraflar arasında ilk kez mali konular konuşulacak.

Sergen Yalçın'ın mali olarak kulübü zorlayan istekleri olmadığı aktarılırken küçük detaylar üzerinde uzlaşma sağlanacak.

BODRUM FK MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Adalı'nın 3.5 yıllık sözleşme teklif edeceği Sergen Yalçın imzayı atması durumunda, önümüzdeki hafta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK maçında takımın başında olacak.

Beşiktaş'a son Süper Lig şampiyonluğunu yaşatan Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında 79 maça çıktı.

Sergen Yalçın bu karşılaşmalarda 1.84'lük puan ortalaması yakaladı.