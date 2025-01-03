Beşiktaş, ikinci Sergen Yalçın dönemine hazırlanıyor: İşte takımın başında çıkacağı ilk maç!

Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı'nın, Sergen Yalçın ile bir araya gelmeye hazırlandığı ve bu görüşmenin ardından imzaların atılacağı iddia edildi.

Beşiktaş, ikinci Sergen Yalçın dönemine hazırlanıyor: İşte takımın başında çıkacağı ilk maç!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:46

Serdal Adalı'nın bir numaralı teknik direktör adayı Sergen Yalçın ile hafta sonu yüz yüze görüşme yapacağı belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, bu görüşmede taraflar arasında ilk kez mali konular konuşulacak.

Sergen Yalçın'ın mali olarak kulübü zorlayan istekleri olmadığı aktarılırken küçük detaylar üzerinde uzlaşma sağlanacak.

BODRUM FK MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Adalı'nın 3.5 yıllık sözleşme teklif edeceği Sergen Yalçın imzayı atması durumunda, önümüzdeki hafta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK maçında takımın başında olacak.

Beşiktaş'a son Süper Lig şampiyonluğunu yaşatan Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında 79 maça çıktı.

Sergen Yalçın bu karşılaşmalarda 1.84'lük puan ortalaması yakaladı.


Etiketler: #sergen yalçın #beşiktaş #serdal adalı

İlgili Haberler

Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın cevabı!

Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın cevabı!
Sergen Yalçın'ın teknik ekibi belli oldu

Sergen Yalçın'ın teknik ekibi belli oldu
Sergen Yalçın 2024'ün en iyilerini seçti: Listeye Galatasaray damga vurdu!

Sergen Yalçın 2024'ün en iyilerini seçti: Listeye Galatasaray damga vurdu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler