Sergen Yalçın'dan Beşiktaş itirafı: 'Cevabı duyunca şok olacaksınız'
Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde Jeremain Lens'i neden kadro dışı bıraktığını açıkladı.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde Jeremain Lens'i kadro dışı bırakan Sergen Yalçın, olayın iç yüzünü KAFA Sports YouTube kanalında anlattı.
Yalçın'ın Lens ile ilgili konuşması şöyle:
"Lens'i bir gün odaya çağırdım. 'Biraz konuşalım' dedim, 'Konuşalım hocam' dedi. 'Sen niye antrenmanlarda çalışmıyorsun hiç?' dedim. Sorum çok basit.
'Sen Premier Lig'de oynadın, oralardan geldin. Bu antrenman tempon orada olsaydı, seni ne yaparlardı orada?' dedim. 'Direkt kadro dışı bırakırlardı. Beni hiç kadroya bile almazlardı' dedi.
Jeremain Lens
"TÜRKLER DE ÇALIŞMIYOR"
'Peki, burada niye yapmıyorsun kardeşim?' dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? İnanmayacaksınız, cevabı duyunca şok olacaksınız.
'Hocam, ben burada Türk oyunculara uydum, onlar da çalışmıyor' dedi. Cevaba bakın cevaba! Normal mi bu bana verdiği cevap?
Güldüm bende, kadro dışı bıraktım öteki sahaya gönderdim."
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