Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a uyarı: 'Mümkün değil'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 13:04

Güncelleme: 01.04.2025 - 13:10

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın, kupada oynanacak dev derbi öncesinde Kafa Sports'ta katıldığı yayında mücadeleyi ve şampiyonluk yarışını yorumladı.

Derbi için Yalçın, "Kim yenerse bu maçı inanılmaz bir psikolojik üstünlük yakalayacak ligin son bölümünde. Fenerbahçe, Galatasaray'ı elerse Galatasaray, Beşiktaş derbisinden sonra bir yara daha alırsa çok ciddi bir travma olacak onlar için. Fenerbahçe kaybederse Fenerbahçe için de çok ciddi travma olur. Aklımızda Galatasaray'la ilgili Beşiktaş maçı performansı var. Hep onun üzerinden gidiyoruz. Galatasaray, Beşiktaş maçındaki hazırlıkla Fenerbahçe maçına çıkarsa orayı da kaybeder" dedi.

"İKİ SANTRAFORLA ÇIKTIĞI HER DEPLASMANDA SORUN YAŞAR"

İki takımın çift forvetli oyun planına değinen Sergen Yalçın şunları söyledi:

"Galatasaray iki santrforla asla çıkmamalı asla. İki santraforla çıktığı her deplasmanda sorun yaşar. Her yerde büyük sorun yaşar sert takımlara karşı. Kimi oynatır bilemem. Galatasaray hiçbir şekilde iki santrfor oynayamaz. Mümkün değil diyorum. Fenerbahçe de iki santrfor oynar ama nerede oynar, Anadolu maçlarında oynar. Sert bir takım çıktığında karşına iki santrforla büyük sıkıntı yaşarsın. İki 6, iki pivot 9'la oynayan takım nerede var? Galatasaray ve Fenerbahçe iki pivot 9'la oynuyor. İkinci santrforun daha çabuk bir oyuncu olabilir, iki pivot olmaz. 6'larından biri de 8 gibi olmalı lazım. Bağlantıyı kuramazsın."

"GALATASARAY'IN PUAN KAYBEDECEĞİ 3 MAÇ VAR"

Sergen Yalçın ayrıca şampiyonluk yarışıyla ilgili, "İki takım da kalan haftalarda kesin puan kaybedecek. Galatasaray kaybeder mi diye konuşuyoruz da Fenerbahçe de kaybedecek. Bu maçların hiçbiri kolay değil. Hangisi kolay bu maçların? Hiçbir maçın kolay olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın puan kaybedebileceği 3 tane maç var. Samsunspor, Trabzonspor ve Göztepe. Galatasaray'ın diğer maçlarda puan kaybedeceğini düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.