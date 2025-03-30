Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası: 'Bu dediğimi unutma'
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk şansı hakkında da konuştu.
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın Süper Lig için şampiyonluk tahmini dikkat çekti.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
"Galatasaray; Bodrum, Eyüp ve Sivas 3'lüsünü kolay geçer. Son 4 maça geliriz.
Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kazandığını düşünürsek son 4 maça Galatasaray, 3 puan farkla gelir ama son 4 maçta Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları var. Bodrum, Sivas, Kayseri onları içeride yener Galatasaray. Zor olabilir ama geçer.
Samsun maçı hiç kolay değil. Neden kolay değil? Samsun çok iyi zamanında olmayabilir, Galatasaray da değil.
Galatasaray çok iyi durumda değil. Artık kırılganlar, kaybettiler ve artık kırılganlar. Artık her yerde başlarına bir şey gelebilir.
Fenerbahçe ve Galatasaray içerideki maçları kazanırlar. Fenerbahçe kalan 9 maçın 5'ini kazanır. Burada 3-4 tane maç sallantıda. Trabzonspor maçı var, Beşiktaş maçı var, Başakşehir deplasmanı var. Belki Sivasspor ve Gaziantep FK deplasmanları biraz olabilir. Öbürlerini kazanır.
Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin 9 maçı var. Galatasaray 8 maçın net söylüyorum 5 tanesini kazanır. Samsun, Trabzon ve Göztepe... 3 maçı var. Diğer maçları kazanır.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan sonra içeride Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir maçları zor.
Galatasaray bu oyunu devam ettirirse her maçı zor kazanır. Bu dediğimi de unutma.
Fenerbahçe kalan 9 maçını kazansın şampiyon olur. Galatasaray çünkü lig bitene kadar 4 puan kaybeder."
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