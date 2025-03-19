Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası: 2 maçı işaret etti!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:24

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:24

Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattını KAFA Sports'da yorumladı.

Galatasaray'ın ligde oynayacağı ilk iki maça vurgu yapan Sergen Yalçın, "Galatasaray iki maçtan (Beşiktaş ve Samsunspor) 4 puan alsa bence yeterli" dedi.

"FENERBAHÇE KAÇ PUAN KAYBEDER?"

Süper Lig'deki şampiyonluk şanslarına değinen Sergen Yalçın, "Bana göre şu anda şampiyonluk şansları yüzde 95'e 5, 90'a 10. Dört puanlık fark devam etseydi şu anda 65'e 35'e gibi bir konuşma olurdu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürü üzerinden sözlerini sürdüren Yalçın, "Galatasaray sezon sonuna kadar 6 puan kaybeder diyorum. Peki Fenerbahçe kaç puan kaybeder?" diye konuştu.

"KÜME DÜŞME ADAYIDIR"

Küme düşme hattı için de puan tahmini yapan Sergen Yalçın, "Küme düşme puanı muhtemelen, ben o hesapları çok yaptığım için çok iyi biliyorum, 40-42 puan aralığında olacak. O 33 puanda olan takımların tamamı şu an yüzde 100 küme düşme adayıdır. Rizespor bile küme düşme adayıdır" dedi.

Osimhen'i öven ve Süper Lig'deki forvetleri kıyaslayan Sergen Yalçın, "Galatasaray'dan sonra en iyi santrfor Trabzonspor'da. Banza çoğundan iyi" sözlerini sarf etti.