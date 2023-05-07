Yayınlanma: 07.05.2023 - 17:51

Güncelleme: 07.05.2023 - 17:51

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'i istediği öne sürüldü. Futbolseverler, Gedson Fernandes'in kim olduğunu ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Gedson Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? Gedson Fernandes hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

GEDSON FERNANDES KİMDİR?

Gedson Fernandes, 9 Ocak 1999 tarihinde São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti'nde doğdu. Gedson Fernandes, Portekiz asıllı futbolcudur. São Tomé'de doğan Fernandes, kariyerine 2008 yılında Portekiz'de SC Frielas takımında başladı.

Bir yıl sonra SL Benfica'nın genç takımına transfer oldu ve 2017 yılında rezerv takıma yükseldi. Aynı yıl 11 Şubat'ta ilk profesyonel maçına Benfica B formasıyla ligde 4-2 yendikleri Desportivo das Aves karşısında çıktı.

2018-19 sezonunda Benfica'nın as takımına yükseldikten sonra Fernandes, ilk maçına 7 Ağustos 2018 tarihinde Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda evinde 1-0 yendikleri Fenerbahçe karşısında çıktı. Bir hafta sonra, deplasmandaki ikinci ayak maçında 26. dakikada 1-1'lik beraberliğin açılış golünü attı ve Benficanın play-off turuna yükselmesine katkıda bulundu.

Fernandes, 15 Ocak 2020 tarihinde 18 aylığına Premier League kulübü Tottenham Hotspur'a kiralandı. Premier League'deki ilk maçına 0-0 berabere kaldıkları Watford deplasmanında çıkarken, 80. dakikada oyuna dâhil oldu.

31 Ocak 2021 Pazar günü saat 20:20'de Galatasaray futbolcunun geçici transferini KAP'a duyurdu. 500 bin avro bedelle sezon sonuna kadar kiralandı. Oyuncuya 650 bin avro maaş ödenecek.

3 Şubat 2022 yılında Çaykur Rizespor'a kiralandı. 3 Şubat 2022 tarihinde 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere Beşiktaş'a transfer oldu.

GEDSON FERNANDES HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2017-2018 Benfica B

2018-2022 Benfica 32

2020-2021 Tottenham (kiralık)

2021 Galatasaray (kiralık)

2022 Çaykur Rizespor (kiralık)

2022- Beşiktaş

GEDSON FERNANDES MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2014 Portekiz U-15

2015 Portekiz U-16

2014-2016 Portekiz U-17

2016-2018 Portekiz U-19

2017-2019 Portekiz U-20

2018-2021 Portekiz U-21

2018 Portekiz























